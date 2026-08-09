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Квартиры с видом на море в Мерсине, Турция

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Мезитли
684
Эрдемли
425
Акдениз
224
Енишехир
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154 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
UP UP
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$186,985
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/14
Новые квартиры с видом на море в Арпачбахшише, Мерсин Стильные квартиры с видом на море расп…
$115,229
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 16
Недвижимость с инвестиционным потенциалом в Мерсине Мерсин, жемчужина Средиземноморья, привл…
$131,200
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Квартира 4 комнаты в Енишехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Енишехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Этаж 25/25
Стильные квартиры в Мерсине, Енишехир, рядом с социальной инфраструктурой Енишехир в Мерсине…
$447,275
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 14
Шикарные квартиры рядом с морем в Эрдемли, Мерсин Мерсин, расположенный на побережье Средизе…
$80,141
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 12/12
Квартиры с потрясающим видом на море в пешей доступности от моря в Мерсине Мерсин — один из …
$76,000
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Пентхаус 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 15
Шикарные квартиры в отличном проекте в Мерсине, Томюк В последние годы Мерсин является одним…
$87,539
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Пентхаус 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 15
Шикарные квартиры в отличном проекте в Мерсине, Томюк В последние годы Мерсин является одним…
$125,550
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Квартира 1 комната в Эрдемли, Турция
Квартира 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/11
Квартиры в новом проекте в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Эрдемли Квартиры ра…
$46,710
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/14
Квартиры с видом на город и море в нескольких шагах от пляжа в Мерсине, Мезитли, Тедже Предл…
$113,432
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/14
Лучший комплекс! Лучшая цена! 1+1 с мебелью в Марвиста Глория, площадью 72м² за 59 000 € …
$63,061
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 14
Шикарные квартиры рядом с морем в Эрдемли, Мерсин Мерсин, расположенный на побережье Средизе…
$52,266
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 13/15
Квартиры в полностью готовом жилом комплексе в Эрдемли Мерсин – популярный город, занимающий…
$138,399
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 13
Квартиры с 2 спальнями для инвестиций в благоустроенном комплексе в Мезитли Мерсин, располож…
$85,560
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/14
Квартиры в выгодном месте в Мерсине, Тедже Квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа рас…
$85,346
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 10
Новые квартиры в пешей доступности от пляжа в Мезитли, Мерсин Мезитли — один из самых популя…
$119,658
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры для инвестиций в благоустроенном проекте в Мезитли, Мерсин Квартиры расположены в М…
$87,958
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 12
Квартиры в шаговой доступности от пляжа в Мерсине, Томюк Квартиры в Мерсине, Томюк, располож…
$236,580
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном недалеко от побережья Аяш в Мерсине, Эрдемли Но…
$112,080
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1
Шикарные квартиры в отличном проекте в Мерсине, Томюк В последние годы Мерсин является одним…
$109,424
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры с видом на море в Мерсине, Арпачбахшиш Стильные квартиры в Мерсине, районе Ар…
$97,715
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$205,164
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Мерсине, Тедже Новые квартиры в нескол…
$151,925
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Новые квартиры в пешей доступности от пляжа в Мерсине Мерсин — один из самых популярных приб…
$148,098
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/14
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Чешмели, Мерсин Новые квартиры расположены в комплексе…
$90,995
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Квартира 3 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 3 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 12
Новые квартиры с видом на море в Эрдемли, Лимонлу, Мерсин Эрдемли — динамично развивающийся …
$82,058
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Мерсине, Мезитли в проекте смешанного типа Новые квартиры расположены в проекте с…
$116,262
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 16
Новые квартиры у моря в Томюке, Мерсин Эти новые квартиры расположены в развивающемся компле…
$67,298
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Мерсине, Мезитли в проекте смешанного типа Новые квартиры расположены в проекте с…
$81,384
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