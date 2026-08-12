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Дуплексы с видом на горы в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
17
Аланья
8
Муратпаша
45
Серик
21
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17 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 8
Квартиры в благоустроенном районе в центре Алтынташа Алтынташ – перспективный район в округе…
$331,098
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Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
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Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/8
Квартиры с 2 и 3 спальнями и инфраструктурой в закрытом комплексе в Гедике, Серик, Анталия К…
$167,420
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Шикарные квартиры в благоустроенном комплексе в Аланье, Оба Квартиры расположены в районе Об…
$295,878
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Дуплекс 6 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в пешей доступности от всей инфраструктуры в Мерсине, Мезитли Мерсин — это од…
$522,138
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Двухуровневая квартира с 2 спальнями на продажу в престижном комплексе в Кунду, Анталия Эта …
$133,572
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Дуплекс 3 комнаты в Каш, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Роскошные квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в комплексе с бассейном в Калкане, Турц…
$342,553
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 7
Квартиры с развитой социальной инфраструктурой рядом с морем в Анталии, Кунду Проект располо…
$380,899
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры с видом на город и море в Аланье, Анталия, в жилом комплексе Район Тепе в Аланье — …
$551,007
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Дуплекс 4 комнаты в Кемер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на горы в жилом комплексе в Кемере, Анталия Жилой комплекс находится в райо…
$322,334
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Дуплекс 4 комнаты в Манавгат, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 9/10
Квартиры в жилом комплексе с развитой инфраструктурой в Манавгате, Сиде Сиде, расположенный …
$392,132
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Дуплекс 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 11/12
Двухуровневая квартира с 5 спальнями и видом на море в Анталии, Лара Эта элегантная квартира…
$737,805
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3
Квартиры в жилом комплексе с бассейном в центре Белека Белек – один из самых престижных тури…
$294,851
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Дуплекс 4 комнаты в Манавгат, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Просторная двухуровневая квартира с 3 спальнями в жилом комплексе в Манавгате, Эвренсеки Эвр…
$146,637
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 3
Квартиры в жилом комплексе с бассейном в центре Белека Белек – один из самых престижных тури…
$265,342
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 12
Квартиры с особым дизайном рядом с морем в Аланье Аланья – известный курортный регион на сре…
$608,515
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 2/2
Меблированная квартира рядом с полем для гольфа в Анталии, Белек Квартира находится в Белеке…
$219,846
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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