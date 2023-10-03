Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Средиземноморский регион
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
1968
Sekerhane Mahallesi
1162
Аланья
1162
Gazipasa
18
Мерсин
14
Дуплекс В архив
Очистить
289 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/8
Квартиры в Алании, Авсаллар в Комплексе с Бассейном Предлагаем купить квартиры в Алании, рас…
€171,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Payallar, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Анталья, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Анталья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Системой «Умный Дом» и с Панорамным Видом на Город в Одном из Крупнейших Проектов…
€250,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Degirmendere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Degirmendere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Шикарные Квартиры с Видом на Природу в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Оба,…
€320,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Алании в Комплексе с Удобствами Это спокойное место с прекрасной …
€149,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€159,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€144,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая Квартира с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Кемере Предлагаемая на продажу квар…
€193,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры для Инвестиций в Комплексе с Бассейном в Кемере, Куздере Кемер является одним из са…
€164,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартиры для Инвестиций в Комплексе с Бассейном в Кемере, Куздере Кемер является одним из са…
€149,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном Рядом с Инфраструктурой в Кемере Квартиры в Антали…
€157,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном Рядом с Инфраструктурой в Кемере Квартиры в Антали…
€136,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Bahtili, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bahtili, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Квартиры с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Анталии, Коньяалты Квартиры на продажу ра…
€474,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Bahtili, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bahtili, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Квартиры с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Анталии, Коньяалты Квартиры на продажу ра…
€314,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Bahtili, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bahtili, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Квартиры с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Анталии, Коньяалты Квартиры на продажу ра…
€253,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Анталья, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Анталья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€485,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Анталья, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Анталья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€283,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Квартиры с Видом на Горы в Коньяалты в Комплексе с Общим Бассейном Квартиры расположены в Ко…
€440,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Каракокали, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Каракокали, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе, Находящемся в Гармонии с Природой Отличные ква…
€224,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Каракокали, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе, Находящемся в Гармонии с Природой Отличные ква…
€195,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Этаж 5/5
Красивый меблированный дуплекс 2+1 на берегу моряРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до…
€203,500
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Роскошный дуплекс 4+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Квартира наход…
€203,500
Дуплекс 8 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Дуплекс 8 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Роскошный дуплекс с собственным садом 6+2 в KESTELРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние д…
€623,400

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти