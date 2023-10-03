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Турция
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Средиземноморский регион
Дуплексы
Дуплексы с видом на горы в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
1968
Sekerhane Mahallesi
1162
Аланья
1162
Gazipasa
18
Мерсин
14
Дуплекс
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289 объектов найдено
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
2
114 м²
1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
3
1
120 м²
6/8
Квартиры в Алании, Авсаллар в Комплексе с Бассейном Предлагаем купить квартиры в Алании, рас…
€171,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
1
112 м²
4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
1
85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
4
2
120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
3
2
95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
1
90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
6
1
110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Анталья, Турция
6
2
245 м²
6
Квартиры с Системой «Умный Дом» и с Панорамным Видом на Город в Одном из Крупнейших Проектов…
€250,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Degirmendere, Турция
5
3
260 м²
Шикарные Квартиры с Видом на Природу в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Оба,…
€320,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
3
1
120 м²
7
Квартиры с Видом на Море в Алании в Комплексе с Удобствами Это спокойное место с прекрасной …
€149,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
5
2
170 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€159,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
3
1
110 м²
Готовые Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Авсалларе, Аланья Роскошные квартиры ра…
€144,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
4
1
115 м²
3
Новая Квартира с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Кемере Предлагаемая на продажу квар…
€193,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
4
2
120 м²
Квартиры для Инвестиций в Комплексе с Бассейном в Кемере, Куздере Кемер является одним из са…
€164,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
3
1
100 м²
Квартиры для Инвестиций в Комплексе с Бассейном в Кемере, Куздере Кемер является одним из са…
€149,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
4
2
120 м²
2
Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном Рядом с Инфраструктурой в Кемере Квартиры в Антали…
€157,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
3
1
100 м²
2
Шикарные Квартиры в Комплексе с Бассейном Рядом с Инфраструктурой в Кемере Квартиры в Антали…
€136,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bahtili, Турция
4
2
167 м²
Квартиры с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Анталии, Коньяалты Квартиры на продажу ра…
€474,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bahtili, Турция
2
1
114 м²
Квартиры с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Анталии, Коньяалты Квартиры на продажу ра…
€314,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bahtili, Турция
3
1
92 м²
Квартиры с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Анталии, Коньяалты Квартиры на продажу ра…
€253,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Анталья, Турция
4
2
171 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€485,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Анталья, Турция
3
2
99 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€283,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
5
2
185 м²
Квартиры с Видом на Горы в Коньяалты в Комплексе с Общим Бассейном Квартиры расположены в Ко…
€440,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Каракокали, Турция
5
2
156 м²
5
Стильные Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе, Находящемся в Гармонии с Природой Отличные ква…
€224,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Каракокали, Турция
3
2
96 м²
5
Стильные Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе, Находящемся в Гармонии с Природой Отличные ква…
€195,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
3
115 м²
5/5
Красивый меблированный дуплекс 2+1 на берегу моряРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до…
€203,500
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
5
160 м²
3/4
Роскошный дуплекс 4+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Квартира наход…
€203,500
Рекомендовать
Дуплекс 8 комнат с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
8
300 м²
1/2
Роскошный дуплекс с собственным садом 6+2 в KESTELРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние д…
€623,400
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