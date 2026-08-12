Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Бассейн

Дуплексы с бассейном в Средиземноморском регионе, Турция

;
Анталья
17
Аланья
8
Муратпаша
45
Серик
21
Показать больше
Дуплекс Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
TOP TOP
Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Дуплекс 1 комната в Махмутлар, Турция
Дуплекс 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
*Аланья/ Махмутлар* *150 МТ ДО МОРЯ. НА ДИСТАНЦИИ *ПОЛНЫЙ ВИД НА МОРЕ 4+1 Дуплекс 250м2 …
$172,421
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти