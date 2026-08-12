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Дуплексы с видом на море в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
17
Аланья
8
Муратпаша
45
Серик
21
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20 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1
Меблированная квартира в жилом комплексе с бассейном у моря в Кестеле, Аланья Эта уютная и с…
$170,059
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Квартиры с системой «умный дом» в пешей доступности от моря в районе Лара, Гюзелоба в Антали…
$670,836
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартиры с видом на море в популярном комплексе в Аланье Квартиры расположены в популярном р…
$618,605
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Этаж 4/4
Элегантные квартиры в Аланье, Паяллар, рядом с объектами инфраструктуры Район Паяллар в Алан…
$120,682
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Дуплекс 3 комнаты в Каш, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Роскошные квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в комплексе с бассейном в Калкане, Турц…
$342,553
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$246,196
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 7
Квартиры с развитой социальной инфраструктурой рядом с морем в Анталии, Кунду Проект располо…
$380,899
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/5
Готовая к заселению меблированная двухуровневая квартира в Анталии с видом на море Предлагае…
$244,780
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры с видом на город и море в Аланье, Анталия, в жилом комплексе Район Тепе в Аланье — …
$551,007
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с системой «умный дом» в Аланье, Бекташ, с видом на море Район Бекташ в Аланье – эт…
$524,125
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
Квартиры с видом на море в популярном комплексе в Аланье Квартиры расположены в популярном р…
$765,892
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 6
Элегантные квартиры с видом на море в проекте с бассейном в Анталии, Кунду Квартиры располож…
$958,835
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Дуплекс 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 11/12
Двухуровневая квартира с 5 спальнями и видом на море в Анталии, Лара Эта элегантная квартира…
$737,805
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в хорошем месте в Мерсине, Мезитли Новые квартиры на продажу расположены в ко…
$189,857
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Дуплекс 3 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$293,091
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Дуплекс 6 комнат в Kepez, Турция
Дуплекс 6 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и город в районе Чанкая, Кепез, Анталия Квартиры расположены в райо…
$807,555
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартиры с видом на море и Старый город (Калеичи) в Анталии, Муратпаша Муратпаша – это самый…
$301,357
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Дуплекс 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 16
Недвижимость с инвестиционным потенциалом в Мерсине Мерсин, жемчужина Средиземноморья, привл…
$176,042
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Элегантные квартиры в Аланье, Паяллар, рядом с объектами инфраструктуры Район Паяллар в Алан…
$148,007
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Дуплекс 1 комната в Махмутлар, Турция
Дуплекс 1 комната
Махмутлар, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
*Аланья/ Махмутлар* *150 МТ ДО МОРЯ. НА ДИСТАНЦИИ *ПОЛНЫЙ ВИД НА МОРЕ 4+1 Дуплекс 250м2 …
$172,421
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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