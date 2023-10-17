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Продажа офисных помещений в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
15
Sekerhane Mahallesi
8
Аланья
8
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15 объектов найдено
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€195,000
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой в Алания, Турция
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Новый бизнес-центр в Оба Представляем Вашему вниманию новый бизнес-центр со собственн…
€300,000
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Муратпаша, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Коммерческая Недвижимость в Центре Анталии с Высоким Потенциалом Дохода от Аренды Первокласс…
€215,000
Офис 3 спальни с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Офис 3 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€350,000
Офис 2 спальни с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Офис 2 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€240,000
Офис 2 комнаты с лифтом в Аланья, Турция
Офис 2 комнаты с лифтом
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Отличный Дуплекс офис 1+1 в Gazipaşa с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаКомпл…
€150,000
Офис 3 комнаты с лифтом в Аланья, Турция
Офис 3 комнаты с лифтом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 5/5
Прекрасный Дуплекс офис 2+1 в Gazipaşa с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаКом…
€175,000
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи в Аланья, Турция
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
€199,000
Офис 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Офис 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
1+1 Хоум офис в стиле ЛофтРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1280Началось …
€150,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€160,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€155,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
€160,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
€171,000
Офис со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Махмутлар центр, Турция
Офис со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Махмутлар центр, Турция
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Офисные помещения В Махмутларе Аланья на продажу выставлен двухэтажный+подвал офис. Площа…
€500,000
Офис 1 комната с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Kepez, Турция
Офис 1 комната с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Kepez, Турция
Комнаты 1
Площадь 61 м²
€34,680

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