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Офисы в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
19
Муратпаша
19
Мерсин
4
Енишехир
3
25 объектов найдено
Офис 115 м² в Муратпаша, Турция
Офис 115 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье в районе Оба Коммерческая недвижимост…
$696,212
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Офис 90 м² в Енишехир, Турция
Офис 90 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в многофункциональном комплексе в центре Мерсина Офисы расположены в районе Е…
$185,894
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Офис 70 м² в Муратпаша, Турция
Офис 70 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье в районе Оба Коммерческая недвижимост…
$514,505
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TekceTekce
Офис 70 м² в Муратпаша, Турция
Офис 70 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Новые офисы в оживленном центре Махмутлара в Аланье Современные и стильные офисы расположены…
$283,312
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Офис 95 м² в Муратпаша, Турция
Офис 95 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Просторные и стильные офисы с видом на город на продажу в центре Алании Центр Алании — одно …
$262,432
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Офис 90 м² в Муратпаша, Турция
Офис 90 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$393,626
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Офис 247 м² в Муратпаша, Турция
Офис 247 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 247 м²
Этаж 2
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$588,445
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Офис 128 м² в Муратпаша, Турция
Офис 128 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Этаж 3
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$530,540
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Офис 75 м² в Енишехир, Турция
Офис 75 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Офисы с видом на море в престижном месте района Енишехир в Мерсине Мерсин — один из крупнейш…
$349,851
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Офис 102 м² в Муратпаша, Турция
Офис 102 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Этаж 1
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$467,295
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Офис 115 м² в Тарсус, Турция
Офис 115 м²
Тарсус, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 15
Новые офисы в выгодном месте района Тарсус в Мерсине Район Тарсус в Мерсине привлекает внима…
$126,512
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Офис 242 м² в Муратпаша, Турция
Офис 242 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 242 м²
Этаж 4
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$787,252
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Офис 68 м² в Муратпаша, Турция
Офис 68 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$211,075
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Офис 209 м² в Муратпаша, Турция
Офис 209 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 209 м²
Этаж 4
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$764,434
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Офис 149 м² в Енишехир, Турция
Офис 149 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в многофункциональном комплексе в центре Мерсина Офисы расположены в районе Е…
$371,789
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Офис 68 м² в Муратпаша, Турция
Офис 68 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$228,189
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Офис 161 м² в Муратпаша, Турция
Офис 161 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 161 м²
Просторные и стильные офисы с видом на город на продажу в центре Алании Центр Алании — одно …
$466,546
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Офис 55 м² в Муратпаша, Турция
Офис 55 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Просторные и стильные офисы с видом на город на продажу в центре Алании Центр Алании — одно …
$174,955
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Офис 123 м² в Муратпаша, Турция
Офис 123 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Этаж 1
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$542,292
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Офис 150 м² в Муратпаша, Турция
Офис 150 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье Коммерческая недвижимость расположена…
$280,447
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Офис 73 м² в Муратпаша, Турция
Офис 73 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$161,534
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Офис 143 м² в Муратпаша, Турция
Офис 143 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$319,465
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Офис 130 м² в Муратпаша, Турция
Офис 130 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Новые офисы в оживленном центре Махмутлара в Аланье Современные и стильные офисы расположены…
$466,284
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Офис 61 м² в Кепез, Турция
Офис 61 м²
Кепез, Турция
Число комнат 1
Площадь 61 м²
$34,324
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Офис 185 м² в Махмутлар, Турция
Офис 185 м²
Махмутлар, Турция
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Офисные помещения В Махмутларе Аланья на продажу выставлен двухэтажный+подвал офис. Площа…
$500,494
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