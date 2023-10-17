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Инвестиционная недвижимость в Средиземноморский регион, Турция

коммерческая недвижимость
195
отели
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офисы
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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Алания, Турция
Инвестиционная 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Алания, Турция
Комнаты 2
Этаж 2/7
Самый привлекательный строящийся проект в городе! - Современные интерьеры, просторные балко…
€750,000
Инвестиционная 4 комнаты в Средиземноморский регион, Турция
Инвестиционная 4 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 4
ИНТЕРЬЕРС мебельюАнкастре набор из 3Двойное остекление#nbsp;Жалюзи#nbsp;Открытая кухня#nbsp;…
€90,000
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