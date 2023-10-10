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Жильё с бассейном в Измир, Турция

Bayrakli
25
Konak
9
Icmeler Mahallesi
6
Bornova
5
Celal Bayar Mahallesi
5
Huzur Mahallesi
3
Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi
3
Yenice Mahallesi
3
5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€422,100
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€512,000
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Люкс дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€135,800
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Лофт дуплекс 1+1 на берегу Эгейского моря в шикарной резиденцииРайон: Измир, Чешме, АлачатыР…
€136,800
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
Гранд дуплекс 2+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, А…
€174,100

Типы недвижимости в Измир

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Измир, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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