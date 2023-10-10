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Турция
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Жильё с видом на горы в Измир, Турция
Bayrakli
25
Konak
9
Icmeler Mahallesi
6
Bornova
5
Celal Bayar Mahallesi
5
Huzur Mahallesi
3
Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi
3
Yenice Mahallesi
3
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52 объекта найдено
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
4
3
3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На…
€708,974
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kemalpasa, Турция
3
2
155 м²
2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х эт…
€1,33 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
2
1
56 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€214,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
3
2
105 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€288,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
4
2
171 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€439,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
5
2
233 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€583,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Эгейский регион, Турция
6
3
4/4
Представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом Районе, Кушадасы. жК…
€210,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Эгейский регион, Турция
6
3
3
Новый проект жилого комплекса Begonvilla Спокойный зеленый в экологически чистой зоне 3 …
€528,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
6
4
32/32
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Измир, Турция
5
3
30/32
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
4
2
21/32
€771,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
3
3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is satur…
€490,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
8
5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated wi…
€2,30 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
4
2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€445,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
4
2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€483,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Gaziemir, Турция
4
2
2
A Wonderful Nature View And Clean Air Our Villa Has 2 Floors,Our Villa Has 3+1 Rooms, 1…
€300,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
5
3
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
5
3
Our 2 luxury triplex villas with 225 m2 4+1 detached 50m2 pool in a 650m2 plot with a magn…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
5
3
313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€1,59 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€593,031
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€869,703
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€743,841
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
166 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€630,450
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
192 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks…
€793,733
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с видом на горы
Celal Bayar Mahallesi, Турция
6
3
298 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,61 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с гаражом, с видом на горы
Celal Bayar Mahallesi, Турция
5
3
208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,27 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Celal Bayar Mahallesi, Турция
5
3
208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,37 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Celal Bayar Mahallesi, Турция
4
2
170 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,12 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
204 м²
The project is located in the central part of the city, 720 meters from the sea, this magica…
€656,982
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
4
2
246 м²
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. T…
€867,784
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