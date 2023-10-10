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Жильё с видом на горы в Измир, Турция

Bayrakli
25
Konak
9
Icmeler Mahallesi
6
Bornova
5
Celal Bayar Mahallesi
5
Huzur Mahallesi
3
Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi
3
Yenice Mahallesi
3
52 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€708,974
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kemalpasa, Турция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kemalpasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х эт…
€1,33 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€214,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€288,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€439,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€583,000
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города в Эгейский регион, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом Районе, Кушадасы.  жК…
€210,000
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Новый проект жилого комплекса Begonvilla Спокойный зеленый в экологически чистой зоне 3 …
€528,000
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 32/32
€1,27 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Измир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Измир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 30/32
€1,06 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 21/32
€771,000
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is satur…
€490,000
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated wi…
€2,30 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€445,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€483,000
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Gaziemir, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Gaziemir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A Wonderful Nature View And Clean Air Our Villa Has 2 Floors,Our Villa Has 3+1 Rooms, 1…
€300,000
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Foca, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на…
€750,000
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Foca, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Our 2 luxury triplex villas with 225 m2 4+1 detached 50m2 pool in a 650m2 plot with a magn…
€750,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€1,59 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€593,031
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€869,703
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€743,841
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€630,450
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
  About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks…
€793,733
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с видом на горы в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с видом на горы
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,61 млн
Вилла 4 спальни с гаражом, с видом на горы в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 4 спальни с гаражом, с видом на горы
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,27 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,37 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,12 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
The project is located in the central part of the city, 720 meters from the sea, this magica…
€656,982
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. T…
€867,784

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