ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Стамбул
Офисы
Продажа офисных помещений в Стамбул, Турция
Шишли
4
Офис
Очистить
26 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
2
65 м²
10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Рекомендовать
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
100 м²
14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€477,000
Рекомендовать
Офис с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
269 м²
Торговые Помещения в Элитном Комплексе в Стамбуле. Магазины расположены в самом популярном р…
€1,34 млн
Рекомендовать
Офис с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
36 м²
8
Коммерческая Недвижимость Возле Шоссе Е-5 в Стамбул. Коммерческие помещения находятся в Авдж…
€150,000
Рекомендовать
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€391,000
Рекомендовать
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
1
95 м²
20
Хоум-Офисы для Инвестиций в Хорошем Месте Стамбула. Хоум-офисы на продажу в Турции, Стамбуле…
€279,000
Рекомендовать
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
3
360 м²
7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€2,06 млн
Рекомендовать
Офис 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
1
198 м²
7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€1,39 млн
Рекомендовать
Офис 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
2
241 м²
7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€1,19 млн
Рекомендовать
Офис 5 спален с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
7
3
395 м²
4
Здание в Стамбуле, Ускюдар, Разработанное по Экоконцепции. Здание в Стамбуле оснащено оборуд…
€3,77 млн
Рекомендовать
Офис с балконом, с кондиционером, с парковка
Стамбул, Турция
135 м²
65
Готовые Офисы с Видом на Город в Сарыере, Стамбул. Готовые офисы расположены в районе Сарыер…
€799,000
Рекомендовать
Офис с парковка
Мраморноморский регион, Турция
226 м²
12
Офисы в Современном Стиле для Инвестиций в Бейликдюзю. Современные офисы расположены недалек…
€579,000
Рекомендовать
Офис 3 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
3
199 м²
10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€1,33 млн
Рекомендовать
Офис 2 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
2
131 м²
10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€854,000
Рекомендовать
Офис 1 спальня с балконом
Мраморноморский регион, Турция
1
82 м²
10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€553,000
Рекомендовать
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
160 м²
25
Просторные Офисы в Комплексе с Охраной в Стамбуле. Офисы расположены в комплексе рядом с ули…
€502,000
Рекомендовать
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
1
424 м²
29
Роскошные Офисы в Отличном Месте в Стамбуле, Малтепе. Шикарные офисы в Стамбуле с первокласс…
€1,29 млн
Рекомендовать
Офис 1 спальня
Стамбул, Турция
2
135 м²
Представляем вашему вниманию новый объект комплексной застройки. Его строительство ведется в…
€582,302
Рекомендовать
Офис 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
1
1
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
€901,302
Рекомендовать
Офис 1 спальня
Фатих, Турция
2
1
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…
€196,099
Рекомендовать
Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
138 м²
1/1
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
€489,400
Рекомендовать
Офис 2 комнаты с kabel sat tv, с dv verkabelung, с teekueche
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
2
11 967 м²
€326,850
Рекомендовать
Офис с Gartennutzung, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Стамбул, Турция
83 м²
€295,680
Рекомендовать
Офис
Сарыер, Турция
Первый выбор инвесторов в Sariyer Istanbul Этот проект расположен в самом оживленном районе …
€529,091
Рекомендовать
Офис
Сарыер, Турция
ЖИЗНЬ, КАК МЕЧТА В СТАНБУЛ Маслаке SKY-233, расположенный в Маслаке, разработан современны…
€204,809
Рекомендовать
Офис
Шишли, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект имеет уникальный дизайн и архитектуру 360-градусный обзор Стамбула.…
€329,022
Рекомендовать
Типы недвижимости в Стамбул
коммерческая недвижимость
отели
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL