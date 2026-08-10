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Инвестиционная недвижимость в Стамбуле, Турция

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коммерческая недвижимость
95
отели
25
офисы
11
магазины
26
Инвестиционная Удалить
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8 объектов найдено
Инвестиционная 72 м² в Шишли, Турция
Инвестиционная 72 м²
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 7/13
Elevate Your Lifestyle in the Heart of Şişli 🗞 24 months of installment   WŞişli pr…
$294,622
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Инвестиционная 280 м² в Фатих, Турция
Инвестиционная 280 м²
Фатих, Турция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Представлены на продажу квартиры и коммерческие помещения - производственный проект состоит …
$224,249
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Инвестиционная 150 м² в Бахчелиэвлер, Турция
Инвестиционная 150 м²
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Квартира прямо на метробусе в Стамбуле   Квартира расположена внутри строящегося объек…
$950,000
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TekceTekce
Инвестиционная 170 м² в Кадыкёй, Турция
Инвестиционная 170 м²
Кадыкёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 9/30
55-70% Первоначальный взнос + 50 месяцев фиксированных платежей в турецких лирах Инвестир…
$421,341
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Инвестиционная в Бейоглу, Турция
Инвестиционная
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Этаж 3
Tersane İstanbul Residences: ваш роскошный оазис в самом сердце Стамбула Почему стоит инв…
$846,240
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Инвестиционная 70 м² в Бююкчекмедже, Турция
Инвестиционная 70 м²
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ . В 200 метрах от университета Бейкент . В 100 метрах от тор…
$155,000
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Инвестиционная 195 м² в Фатих, Турция
Инвестиционная 195 м²
Фатих, Турция
Площадь 195 м²
Gроект имеет исключительные преимущества, важным плюсом является расположение. Проект постро…
$254,459
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Инвестиционная 108 м² в Бююкчекмедже, Турция
Инвестиционная 108 м²
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ . В 200 метрах от университета Бейкент . В 100 метрах от тор…
$249,000
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