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Отели и гостиницы в Стамбуле, Турция

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Фатих
10
Сарыер
7
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25 объектов найдено
Отель на 10 номеров + 2 магазина в районе Лалели. в Ordu Avenue, Турция
Отель на 10 номеров + 2 магазина в районе Лалели.
Ordu Avenue, Турция
Количество этажей 4
Отреставрированное здание расположено в районе Лалели / Фатих в центре Стамбуле. Характер…
$4,00 млн
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Отель 28 м² в Бешикташ, Турция
Отель 28 м²
Бешикташ, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/7
🚀 ПРЕВРАТИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ В ИМПЕРИЮ! 💼 Инвестируйте в современные апартаменты — где роскош…
$131,487
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Отель в , Турция
Отель
, Турция
Отель находится в районе Бейоглу,  в 2 км от площади Таксим и часовой башни Долмабахче. В…
$250,00 млн
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TekceTekce
Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 под управлением Ascott Hotels. в , Турция
Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 под управлением Ascott Hotels.
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Для инвесторов: 3-и года гарантированный доход от аренде 7% годовых - 14.350 USD в год. …
$205,000
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Отель 16 000 м² в Кадыкёй, Турция
Отель 16 000 м²
Кадыкёй, Турция
Число комнат 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
$108,33 млн
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Отель в , Турция
Отель
, Турция
Отель расположен в самом сердце района Шишили - Нишанташи. В каждом номере есть кондицион…
$275,00 млн
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Отель в , Турция
Отель
, Турция
Отель расположен в самом сердце Стамбула на побережья Босфора. Отель расположен всего в н…
$150,00 млн
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Отель 275 м² в Фатих, Турция
Отель 275 м²
Фатих, Турция
Число комнат 8
Площадь 275 м²
Количество этажей 4
Здание расположено в районе Гедикпаша / Фатих, окружено кафе, магазинами и историческими пам…
$1,60 млн
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Отель 160 м² в Фатих, Турция
Отель 160 м²
Фатих, Турция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Здание расположено в районе Балат района Фатих в Стамбуле. Здание окружено кафе, рядом знаме…
$700,000
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Отель в , Турция
Отель
, Турция
Отель находится в районе Бейоглу,  в 2 км от площади Таксим и часовой башни Долмабахче. В…
$68,00 млн
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Отель 535 м² в Фатих, Турция
Отель 535 м²
Фатих, Турция
Число комнат 8
Площадь 535 м²
Здание расположено в районе Фатих - Стамбул, рядом с улицей Фавзи Паша, окружено кафе, магаз…
$2,80 млн
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Отель в Фатих, Турция
Отель
Фатих, Турция
Продается готовый ,действующий бизнес . HOTEL & SPA 4* в историческом сердце Стамбула. 30…
$6,55 млн
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Отель в Фатих, Турция
Отель
Фатих, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Продается действующий Бутик  спа -отель  в центре Стамбула. Площадь Таксим . 40 номеров. Кат…
$8,74 млн
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Отель в Фатих, Турция
Отель
Фатих, Турция
Стамбул Таксим   Продается ЛЮКС Отель действующий) 80 номеров Стоимость  9,5 млн ев…
$10,39 млн
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Отель в Фатих, Турция
Отель
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество этажей 4
Отреставрированное здание расположено в районе Балат / Фатих в Стамбуле, окружено красивыми …
$800,000
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Отель 52 000 м² в Шишли, Турция
Отель 52 000 м²
Шишли, Турция
Число комнат 291
Площадь 52 000 м²
Количество этажей 8
Указанный отель находится под управлением Radisson Blu, что позволяет нам предоставить полно…
$135,00 млн
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Отель 260 м² в Бейоглу, Турция
Отель 260 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 5
Здание расположено в районе Таксим в центре Стамбула, окружено кафе, магазинами и историческ…
$1,80 млн
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Отель 330 м² в Фатих, Турция
Отель 330 м²
Фатих, Турция
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минутах хо…
$2,50 млн
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Отель в , Турция
Отель
, Турция
Отель 4* расположен в районе Шишли на расстоянии 2,6 км и 3,7 км соответственно от Стамбульс…
$19,00 млн
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Отель в Фатих, Турция
Отель
Фатих, Турция
Отель расположен в деловом районе азиатской части Стамбула, в 5 минутах ходьбы от станции ме…
$139,29 млн
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Отель в , Турция
Отель
, Турция
Отель расположен в районе Шишли, всего недалеко от торгового центра Cevahir. К услугам го…
$85,00 млн
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Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 2+1 под управлением Ascott Hotels. в , Турция
Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 2+1 под управлением Ascott Hotels.
, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Для инвесторов: 3-и года гарантированный доход от аренде 7% годовых - 22.050 USD в год. …
$315,000
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Отель в Кадыкёй, Турция
Отель
Кадыкёй, Турция
Число комнат 245
Количество этажей 11
Tesisler 245 otel odası 2 restoran ve 2 bar/dinlenme odası Tam donanımlı SPA salonu • Yüzme …
$144,14 млн
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Отель в , Турция
Отель
, Турция
Отель расположен в районе Шишли, недалеко от торгового центра Cevahir. К услугам гостей﻿ …
$200,00 млн
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Отель 330 м² в Бейоглу, Турция
Отель 330 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 330 м²
Этот бутик-объект недвижимости, расположенный в одном из самых знаковых и чарующих районов …
$1,29 млн
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Типы недвижимости в Стамбуле

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