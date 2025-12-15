  1. Realting.com
Квартиры от застройщика в Дюздже, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном рядом с центром Дюздже, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном рядом с центром Дюздже, Турция
Черноморский регион, Турция
от
$205,793
Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой, тренажерным залом, бассейном. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Больница - 2,2 км Университет - 6,7 км Центр города - 2,8 км Автобусная остановка - 450 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с садами рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садами рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция
Черноморский регион, Турция
от
$59,980
Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой, магазинами. Окончание строительства - август 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Больница - 4,1 км Университет - 2,6 км Центр города - 5 км То…
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом с автобусной остановкой и центром Дюздже, Турция
Черноморский регион, Турция
от
$70,994
Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой. Расположение и объекты поблизости Больница - 4,7 км Университет - 3,7 км Центр города - 5 км Автобусная остановка - 10 метров
