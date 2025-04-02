Новостройки в Дюздже, Турция

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Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой, тренажерным залом, бассейном.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Больница - 2,2 км
Университет - 6,7 км
Центр города - 2,8 км
Автобусная остановка - 450 метров
Резиденция располагает садами, охраной, детской площадкой, парковкой, магазинами.
Окончание строительства - август 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Больница - 4,1 км
Университет - 2,6 км
Центр города - 5 км
То…