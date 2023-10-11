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Квартиры с видом на море в Черноморский регион, Турция

Трабзон
54
Ортахисар
34
Yomra
6
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47 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 7/7
Квартира в Роскошном Комплексе в Трабзоне, Беширли. Квартира находится в районе Беширли в Тр…
€176,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 11
Современная недвижимость с видом на море в Ялынджаке, Трабзон Эти роскошные варианты недвижи…
€172,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 11
Современная недвижимость с видом на море в Ялынджаке, Трабзон Эти роскошные варианты недвижи…
€144,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 6
Купить Квартиры Недалеко от Университета в Трабзоне. Квартиры на продажу в Трабзоне находятс…
€54,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне. Новые квартиры с видом на море расположе…
€154,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне. Новые квартиры с видом на море расположе…
€206,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 12
Недвижимость в Трабзоне по Доступным Ценам. Большой комплекс состоит из 10 корпусов и распол…
€154,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Ортахисаре с Видом на Природу Для Комфортной Жизни Современные квартиры расположе…
€180,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Arakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Уникальная Недвижимость в Трабзоне для Спокойной Жизни. Уникальная недвижимость расположена …
€81,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yomra, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yomra, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Трабзоне с Изумительным Видом на Море и Природу. Квартиры в Трабзоне расположены …
€130,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€213,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€192,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€175,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€291,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€211,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Новая Недвижимость в Протяженном Комплексе в Трабзоне. Объекты недвижимости находятся в Арак…
€149,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Yalincak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Yalincak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры на Продажу в Трабзоне, Ялынджак в Роскошном Комплексе Квартиры на продаж…
€114,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 6
Купить Квартиры Недалеко от Университета в Трабзоне. Квартиры на продажу в Трабзоне находятс…
€65,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 11
Квартиры с Прекрасным Видом в Комплексе с Охраной в Трабзоне. Новые квартиры с прекрасным ви…
€96,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 8
Новые Квартиры с Современным Дизайном в Арсине, Трабзон. Квартиры в новостройке расположены …
€124,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€285,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€252,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€124,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€95,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aksakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aksakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 4
Квартиры у Пляжа на Продажу в Трабзоне, Бешикдюзю. Новые квартиры в Трабзоне, Бешикдюзю нахо…
€106,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€127,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€124,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€67,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€51,500
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Комплексе с Видом на Море в Трабзоне. Инвестиционные квартиры в Трабзоне на…
€134,000

Типы недвижимости в Черноморский регион

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Черноморский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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