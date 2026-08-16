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Квартиры с видом на море в Черноморском регионе, Турция

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48
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53 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 6
Квартиры с рассрочкой платежа в Трабзоне, Ортахисар Квартиры на продажу находятся в районе О…
$76,923
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Квартиры в комплексе семейного типа в Ялынджаке, Трабзон Квартиры расположены в развитом рай…
$119,980
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Квартира 1 комната в Ортахисар, Турция
Квартира 1 комната
Ортахисар, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и современной архитектурой в Ортахисаре, Ялынджак Эти стильные и со…
$104,685
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 спальнями и видом на море в Трабзоне, Ортахисар Предлагаются на продажу квартир…
$157,029
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Квартира 6 комнат в Yomra, Турция
Квартира 6 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Стильные квартиры в роскошном комплексе рядом с морем в Трабзоне, Йомра Квартиры расположены…
$600,347
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Квартира 4 комнаты в Бешикдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 спальнями рядом с аквапарком в Трабзоне, Бешикдюзю Просторные квартиры в жилом …
$95,256
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне, Ортахисар Эти новые квартиры располож…
$71,139
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 6
Квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне в районе Ортахисар Эти современные квартиры расположе…
$73,319
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$106,068
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Просторные квартиры на продажу в комплексе в Бостанджи Предлагаемые на продажу роскошные ква…
$238,806
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 8
Стильные квартиры в Ялынджаке, Трабзон, с возможностью оплаты в рассрочку Новые квартиры в Я…
$73,453
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 6
Квартиры на продажу в в Ортахисаре, Конаклар в Трабзоне Конаклар – это один из молодежных ра…
$133,872
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Квартира 4 комнаты в Бешикдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 спальнями рядом с аквапарком в Трабзоне, Бешикдюзю Просторные квартиры в жилом …
$135,091
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Квартира 3 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 5
Квартиры с возможностью рассрочки в Араклы, Трабзон Эти стильные квартиры расположены в элег…
$124,928
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и современной архитектурой в Ортахисаре, Ялынджак Эти стильные и со…
$136,246
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на море рядом с общественным транспортом в Трабзоне Араклы Квартиры в Трабз…
$125,854
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 6
Квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне в районе Ортахисар Эти современные квартиры расположе…
$180,121
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Квартира 3 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$136,246
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Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 10
Недвижимость с потрясающим видом на море в Йомре, Трабзон Недвижимость расположена в Кашюстю…
$172,039
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Квартира 2 комнаты в Чаршыбашы, Турция
Квартира 2 комнаты
Чаршыбашы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море на продажу в Трабзоне в комплексе «Has Atlantis» Современные и стил…
$125,854
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Квартира 3 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне, Ортахисар Эти новые квартиры располож…
$119,144
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Квартира 5 комнат в Yomra, Турция
Квартира 5 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Стильные квартиры в роскошном комплексе рядом с морем в Трабзоне, Йомра Квартиры расположены…
$410,642
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Квартира 4 комнаты в Акчаабат, Турция
Квартира 4 комнаты
Акчаабат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Просторные квартиры в Трабзоне, район Йылдызлы, с модным дизайном Стильные квартиры в Трабзо…
$330,222
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные квартиры в Трабзоне в развивающейся части округа Ортахисар Квартиры на продаж…
$71,139
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Квартира 3 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и современной архитектурой в Ортахисаре, Ялынджак Эти стильные и со…
$166,266
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Что вы получаете: Масштабный новый комплекс в 300 м от моря в районе Конакл…
$126,715
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Квартира 6 комнат в Араклы, Турция
Квартира 6 комнат
Араклы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры с видом на море в Араклы, Трабзон Квартиры расположены в жилом проект…
$145,360
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Квартира 4 комнаты в Акчаабат, Турция
Квартира 4 комнаты
Акчаабат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Готовые к заселению квартиры с видом на море и природу в Трабзоне Роскошные квартиры находят…
$230,191
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Квартира 5 комнат в Акчаабат, Турция
Квартира 5 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Просторные квартиры в Трабзоне, район Йылдызлы, с модным дизайном Стильные квартиры в Трабзо…
$455,755
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Меблированная квартира с 3 спальнями в комплексе «Elit Mahal» в Трабзоне, Араклы Квартира ра…
$115,095
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Типы недвижимости в Черноморском регионе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

с садом
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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