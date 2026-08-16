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Квартиры с видом на горы в Черноморском регионе, Турция

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Трабзон
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18 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Просторная квартира в 500 метрах от моря в Трабзоне, Араклы Квартира расположена в районе Ар…
$112,557
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Новый комплекс близко к Алании в районе Паяллар. О строительстве: Начало …
$129,881
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$106,068
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Просторные квартиры на продажу в комплексе в Бостанджи Предлагаемые на продажу роскошные ква…
$238,806
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Квартира 3 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$136,246
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Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 10
Недвижимость с потрясающим видом на море в Йомре, Трабзон Недвижимость расположена в Кашюстю…
$172,039
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 6 комнат в Араклы, Турция
Квартира 6 комнат
Араклы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры с видом на море в Араклы, Трабзон Квартиры расположены в жилом проект…
$145,360
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Меблированная квартира с 3 спальнями в комплексе «Elit Mahal» в Трабзоне, Араклы Квартира ра…
$115,095
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Квартира 5 комнат в Yomra, Турция
Квартира 5 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на природу, море и долину в Кашюстю, Трабзон Эти квартиры расположены в пре…
$173,194
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 5/5
Квартиры с 4 спальнями в Трабзоне в престижном комплексе с видом на море Акъязы — один из са…
$260,266
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Что вы получаете: Новый комплекс в тихой части района Оба. О строительстве…
$207,608
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры с видом на море в Араклы, Трабзон Квартиры расположены в жилом проект…
$115,095
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Квартира 4 комнаты в Yomra, Турция
Квартира 4 комнаты
Yomra, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на природу, море и долину в Кашюстю, Трабзон Эти квартиры расположены в пре…
$155,874
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 3 и 4 спальнями и отдельными кухнями в Трабзоне в районе Беширли, Ортахисар Предл…
$167,420
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Квартира 5 комнат в Араклы, Турция
Квартира 5 комнат
Араклы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$139,965
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 3 и 4 спальнями и отдельными кухнями в Трабзоне в районе Беширли, Ортахисар Предл…
$188,548
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Квартира 3 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/5
Просторная квартира всего в 500 м от моря в Араклы, Трабзон Предлагаемая квартира расположен…
$72,680
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/10
Что вы получаете: Эксклюзивный проект в новом районе Газипаша. О строительстве: Строительст…
$114,265
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Типы недвижимости в Черноморском регионе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

с садом
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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