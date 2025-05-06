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Квартиры в Артвине, Турция

Архави
45
Шавшат
8
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53 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартира с видом на море в открытом для ВНЖ ра…
$110,163
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 40 м²
Этаж 1/10
Что вы получаете: Апартаменты с видом на море и горы в пригороде Алании. О строительстве: …
$100,148
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты и пентхаусы с видом на …
$143,546
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальное жилье в строящемся комплексе район…
$139,095
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты разных планировок в новом жилом ко…
$110,720
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Новый комплекс близко к Алании в районе Паяллар. О строительстве: Начало …
$124,629
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе с инфраструктурой в районе Паяллар, Алания. …
$122,404
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Квартира 3 комнаты в Убе, Турция
Квартира 3 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Квартира планировки 2+1, общей площадью 78 м², расположена на 2-м этаже че…
$262,888
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс для проживания и отдыха в район…
$111,276
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Квартира 3 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе вблизи моря в ра…
$267,090
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом уютном комплек…
$136,870
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$144,659
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Жилой комплекс формата таунхаус в пешей доступ…
$139,095
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты и пентхаусы с видом на …
$104,599
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Пентхаус 5 комнат в Убе, Турция
Пентхаус 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1
Для гражданства Что вы получаете: Представляем вашему вниманию просторную квартиру планиров…
$232,111
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Квартира 3 комнаты в Убе, Турция
Квартира 3 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира с планировкой 2+1 и общей площадью 80 м² расположена на втором эт…
$167,447
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект жилого комплекса в…
$100,148
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Что вы получаете: Инвестиционный проект в популярном районе Оба. О строите…
$151,822
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$117,953
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: ;Апартаменты и магазины в пят…
$278,190
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Квартира 1 комната в Konakli, Турция
Квартира 1 комната
Konakli, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект с панорамными видами на море и пр…
$105,712
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в строящемся комплексе района Паял…
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Новый жилой комплекс с инфраструктурой премиум-класса в одном из самых пре…
$153,652
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом, уютном комплексе в районе…
$107,938
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$109,051
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты с видом на море и горы в закрытом …
$151,892
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Квартира 3 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартиры в закрытом жилом комплексе в районе П…
$159,125
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект комплекса в районе Паяллар, Алани…
$124,073
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект комплекса с инфраструктурой в Конаклы, …
$103,487
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе как для ли…
$122,404
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Типы недвижимости в Артвине

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Артвине, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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