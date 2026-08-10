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Квартиры в Араклах, Турция

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17 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$106,907
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Квартира 6 комнат в Араклы, Турция
Квартира 6 комнат
Араклы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры с видом на море в Араклы, Трабзон Квартиры расположены в жилом проект…
$145,360
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Квартира 3 спальни в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни
Cankaya, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$852,299
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TekceTekce
Квартира в Cankaya, Турция
Квартира
Cankaya, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Новые апартаменты расположены в Чанкайе, новом популярном жилом центре Анталии. Регион стал …
$819,586
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Квартира 5 комнат в Араклы, Турция
Квартира 5 комнат
Араклы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$141,002
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на море рядом с общественным транспортом в Трабзоне Араклы Квартиры в Трабз…
$127,172
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Квартира 4 комнаты в Buzluca, Турция
Квартира 4 комнаты
Buzluca, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира с 3 спальнями на продажу в Трабзоне, Араклы, в ЖК Elit Mahal Квартира расположена в…
$114,997
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Просторная квартира в 500 метрах от моря в Трабзоне, Араклы Квартира расположена в районе Ар…
$112,557
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Квартира в Cankaya, Турция
Квартира
Cankaya, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Откройте для себя современную жизнь в Кепезе, Анталия, с 56 стильными апартаментами в отличн…
$819,586
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Меблированная квартира с 3 спальнями в комплексе «Elit Mahal» в Трабзоне, Араклы Квартира ра…
$115,611
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Квартира 3 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 5
Квартиры с возможностью рассрочки в Араклы, Трабзон Эти стильные квартиры расположены в элег…
$126,016
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Меблированные квартиры с видом на море в Араклы, Трабзон Квартиры расположены в жилом проект…
$115,611
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 5
Квартиры с возможностью рассрочки в Араклы, Трабзон Эти стильные квартиры расположены в элег…
$130,362
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Квартира 3 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/5
Просторная квартира всего в 500 м от моря в Араклы, Трабзон Предлагаемая квартира расположен…
$72,680
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Квартира в Cankaya, Турция
Квартира
Cankaya, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Kepez, Анталья, с 56 стильными квартирами в отличной локации. На участке площадью 6 853 м2 р…
$822,628
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Квартира 3 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 3 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море и природу в центре Араклы, Трабзон Араклы, один из крупнейших район…
$137,284
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Квартира в Cankaya, Турция
Квартира
Cankaya, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Исследуйте современную жизнь в Кепезе, Анталия, с 56 стильными квартирами, расположенными в …
$820,582
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