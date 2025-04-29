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Квартиры в Дюздже, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Площадь 58 м²
$67,260
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Параметры недвижимости в Дюздже, Турция

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