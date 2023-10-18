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Квартиры в Ортахисар, Турция

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34 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 7/7
Квартира в Роскошном Комплексе в Трабзоне, Беширли. Квартира находится в районе Беширли в Тр…
€176,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 11
Современная недвижимость с видом на море в Ялынджаке, Трабзон Эти роскошные варианты недвижи…
€171,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 11
Современная недвижимость с видом на море в Ялынджаке, Трабзон Эти роскошные варианты недвижи…
€144,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 6
Купить Квартиры Недалеко от Университета в Трабзоне. Квартиры на продажу в Трабзоне находятс…
€54,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ортахисар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ортахисар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/7
Просторная Квартира с Качественным Ремонтом в Трабзоне. Меблированная квартира 2+1 в Трабзон…
€85,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне. Новые квартиры с видом на море расположе…
€154,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне. Новые квартиры с видом на море расположе…
€205,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 12
Недвижимость в Трабзоне по Доступным Ценам. Большой комплекс состоит из 10 корпусов и распол…
€153,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Ортахисаре с Видом на Природу Для Комфортной Жизни Современные квартиры расположе…
€179,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€212,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€191,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€174,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Yalincak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Yalincak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры на Продажу в Трабзоне, Ялынджак в Роскошном Комплексе Квартиры на продаж…
€114,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 6
Купить Квартиры Недалеко от Университета в Трабзоне. Квартиры на продажу в Трабзоне находятс…
€64,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 11
Квартиры с Прекрасным Видом в Комплексе с Охраной в Трабзоне. Новые квартиры с прекрасным ви…
€95,500
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 9
Новые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Ортахисаре, Трабзон. Квартиры люкс-класса расположен…
€116,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€285,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€252,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€124,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€95,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€127,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€123,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€66,500
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€51,500
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Комплексе с Видом на Море в Трабзоне. Инвестиционные квартиры в Трабзоне на…
€133,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Ортахисар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Просторным Дизайном и Видом на Море в Трабзоне. Стильные квартиры расположены в к…
€233,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ортахисар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ортахисар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Бостанджи, Трабзон, Рядом с Университетом и Аэропортом. Новый жилой проект в Траб…
€114,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ортахисар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ортахисар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Бостанджи, Трабзон, Рядом с Университетом и Аэропортом. Новый жилой проект в Траб…
€71,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Охраняемом Комплексе в Центре Трабзона. Недвижимость расположена в Ялынджаке – од…
€118,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 8
Просторные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры расположены в Трабзоне, Я…
€308,000
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