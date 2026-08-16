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Квартиры в Дюздже, Турция

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Дюздже
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5 объектов найдено
Квартира в Sinirci, Турция
Квартира
Sinirci, Турция
Площадь 5 м²
$17,44 млн
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Квартира 3 комнаты в Дюздже, Турция
Квартира 3 комнаты
Дюздже, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
$3,43 млн
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Квартира 4 комнаты в Дюздже, Турция
Квартира 4 комнаты
Дюздже, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$3,60 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Дюздже, Турция
Квартира 3 комнаты
Дюздже, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
$1,80 млн
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Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
Число комнат 2
Площадь 58 м²
$68,749
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