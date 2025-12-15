Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Зонгулдак
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Зонгулдак, Турция

Caycuma
6
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Filyos, Турция
Квартира 3 комнаты
Filyos, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/5
$3,99 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Filyos, Турция
Квартира 4 комнаты
Filyos, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
$5,57 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Filyos, Турция
Квартира 2 комнаты
Filyos, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/6
$3,93 млн
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Квартира 2 комнаты в Filyos, Турция
Квартира 2 комнаты
Filyos, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
$2,70 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Filyos, Турция
Квартира 2 комнаты
Filyos, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/6
$3,11 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Filyos, Турция
Квартира 4 комнаты
Filyos, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 1/5
$5,63 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts

Параметры недвижимости в Зонгулдак, Турция

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти