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Квартиры в Самсун, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Bafra, Турция
Квартира 3 спальни
Bafra, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современные апартаменты с видом на море в Гирне, Северный Кипр, недалеко от Каршияки Распол…
$286,063
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Квартира 4 спальни в Kayakoey, Турция
Квартира 4 спальни
Kayakoey, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Фетхие, известный своей потрясающей природной красотой и одними из самых красивых пляжей в М…
$860,285
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Параметры недвижимости в Самсун, Турция

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