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Квартиры в Akcaabat, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Akcaabat, Турция
Квартира 5 комнат
Akcaabat, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 12
Инвестиционные квартиры в комплексе с зеленой территорией 10 000 м² в Акчаабате, Трабзон Ква…
$200,109
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Квартира 5 комнат в Akcaabat, Турция
Квартира 5 комнат
Akcaabat, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Просторные Квартиры в Трабзоне, Район Йылдызлы, с Модным Дизайном Стильные квартиры в Трабзо…
$289,590
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Квартира 4 комнаты в Akcaabat, Турция
Квартира 4 комнаты
Akcaabat, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 6
Квартиры различных планировок в Акчаабате, Трабзон Йылдызлы, Акчаабат — развивающийся жилой …
$146,819
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Квартира 4 комнаты в Akcaabat, Турция
Квартира 4 комнаты
Akcaabat, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 12
Инвестиционные квартиры в комплексе с зеленой территорией 10 000 м² в Акчаабате, Трабзон Ква…
$187,059
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Квартира 4 комнаты в Akcaabat, Турция
Квартира 4 комнаты
Akcaabat, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры с Возможностью Рассрочки в Трабзоне. Стильные квартиры с 3 спальнями рас…
$140,294
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Квартира 5 комнат в Akcaabat, Турция
Квартира 5 комнат
Akcaabat, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 12
Готовые к заселению квартиры с видом на море и природу в Трабзоне Роскошные квартиры находят…
$133,769
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Квартира 4 комнаты в Akcaabat, Турция
Квартира 4 комнаты
Akcaabat, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Готовые к заселению квартиры с видом на море и природу в Трабзоне Роскошные квартиры находят…
$133,769
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Параметры недвижимости в Akcaabat, Турция

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