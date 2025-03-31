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Квартиры в Чорум, Турция

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2 объекта найдено
Квартира в Tuerkler, Турция
Квартира
Tuerkler, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Откройте для себя новый уровень роскоши и комфорта в самом сердце Алании, Тюрклере, на берег…
$241,006
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Квартира 6 спален в Uzunyurt, Турция
Квартира 6 спален
Uzunyurt, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Расположенный в юго-западном регионе Турции, Фетхие является жемчужиной Муглы, ежегодно прив…
$1,19 млн
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Параметры недвижимости в Чорум, Турция

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