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Квартиры в Шавшат, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Убе, Турция
Квартира 3 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира с планировкой 2+1 и общей площадью 80 м² расположена на втором эт…
$167,447
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов