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Квартиры с бассейном в Черноморском регионе, Турция

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53
Архави
46
Ортахисар
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56 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Убе, Турция
Квартира 3 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Квартира планировки 2+1, общей площадью 78 м², расположена на 2-м этаже че…
$263,488
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом, уютном комплексе в районе…
$107,938
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Квартира 1 комната в Konakli, Турция
Квартира 1 комната
Konakli, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект с панорамными видами на море и пр…
$105,712
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Квартира 4 комнаты в Kadikoy, Турция
Квартира 4 комнаты
Kadikoy, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 16/23
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы мо…
$990,000
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Квартира 3 комнаты в Убе, Турция
Квартира 3 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира с планировкой 2+1 и общей площадью 80 м² расположена на втором эт…
$167,447
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты в шаговой доступности о…
$332,715
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира планировки 1+1, площадью 55 м², расположена на 2-м этаже, ориенти…
$172,834
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Квартира 3 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты 2+1 в строящемся комплексе района …
$189,169
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$144,659
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Проект с развитой инфраструктурой в открытом для ВНЖ районе О строительс…
$109,051
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе как для ли…
$122,404
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект комплекса с инфраструктурой в Конаклы, …
$103,487
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Новый комплекс близко к Алании в районе Паяллар. О строительстве: Начало …
$124,629
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$117,953
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: ;Апартаменты и магазины в пят…
$278,190
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе класса люкс в ра…
$140,208
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Квартира 1 комната в Konakli, Турция
Квартира 1 комната
Konakli, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Вы становитесь владельцем номера в роскошном отельном комплексе на побереж…
$112,388
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект в районе Паяллар, …
$127,967
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$109,051
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс для проживания и отдыха в район…
$111,276
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 9/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в комплексе с инфраструктурой 5* в…
$155,508
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Квартира 3 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Стильный комплекс, состоящий из 2х блоков в открытом для ВНЖ районе Паялла…
$122,404
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект жилого комплекса в…
$100,148
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе с инфраструктурой в районе Паяллар, Алания. …
$122,404
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Что вы получаете: Инвестиционный проект в популярном районе Оба. О строите…
$151,822
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Новый жилой комплекс с инфраструктурой премиум-класса в одном из самых пре…
$153,652
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$106,269
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс с расширенной инфраструктурой в…
$133,531
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект комплекса в районе Паяллар, Алани…
$124,073
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты разных планировок в новом жилом ко…
$110,720
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Типы недвижимости в Черноморском регионе

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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