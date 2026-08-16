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Квартиры с видом на горы в Анкаре, Турция

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Kalecik
91
Cankaya
49
Etimesgut
11
Pursaklar
9
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$318,103
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$418,739
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этаж 8/15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$449,971
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
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Кондо 5 комнат в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 комнат
Yenimahalle, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Анкаре

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