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Квартиры с террасой в Анкара, Турция

Cankaya
43
Mamak
10
Altindag
9
Kecioeren
9
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 3 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
$249,803
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Квартира 3 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 21
Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция Резиденц…
$379,101
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