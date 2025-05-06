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Квартиры с гаражом в Анкаре, Турция

Kalecik
117
Cankaya
45
Гёльбаши
18
Etimesgut
12
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2 объекта найдено
Кондо 5 комнат в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 комнат
Yenimahalle, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/30
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
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Типы недвижимости в Анкаре

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двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Анкаре, Турция

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