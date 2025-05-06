Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Анкара
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Анкаре, Турция

Kalecik
117
Cankaya
45
Гёльбаши
18
Etimesgut
12
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 3 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
$249,803
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Анкаре

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Анкаре, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти