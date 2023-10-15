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Квартиры с бассейном в Анкара, Турция

Cankaya
79
Altindag
17
Kecioeren
17
Mamak
9
Etimesgut
5
Ata Mahallesi
3
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Ballikpinar, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Ballikpinar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 13
Новый проект жилого комплекса в районе Этимесгут в городе Анкара. Комплекс состоит из четыре…
€128,339

Типы недвижимости в Анкара

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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