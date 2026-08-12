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Дома с бассейном в Пхукете, Таиланд

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Пхукет
34
Чонг Тале
755
Си Сунтон
246
Равай
241
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161 объект найдено
Дом 4 комнаты в Thalang, Таиланд
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Дом 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с 3 спальнями в Таланге по суперцене - 4,75 млн бат!   Продаётся совре…
$147,395
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Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
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Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Раваи всего за 19,9 млн бат Представляе…
$594,450
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с частным бассейном и дизайнерским ремонтом рядом с UWC International School…
$884,114
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ OZONE VILLA – Банг Тао / Чернг Талай ✦ Готовая современная вилла с частным бассейном и 3 …
$913,148
НДС
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Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Готовый трехуровневый дом с 4 спальнями в районе Кату-Патонг за 15,9 млн бат   Продает…
$477,440
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Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Готовый дом с бассейном в 5 минутах от международной школы BIS - 15,9 млн бат   Продае…
$487,700
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Люксовая вилла с панорамным видом на море и инфинити-бассейном в 600 м до пляжа Найтон🌴 О…
$2,02 млн
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ TRICHADA BREEZE – ВИЛЛА 18 ✦ Готовая роскошная вилла с частным бассейном и 4 спальнями — …
$1,17 млн
НДС
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
🏡 Роскошная вилла в престижном поместье Layan Hills - Super Views & Prime LocationОткройте д…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 042 м²
Количество этажей 1
Приватная коллекция вилл на склоне холма в районе Лаян, Пхукет Среди зелёных холмов Лаяна…
$2,71 млн
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Вилла 4 комнаты в Равай, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Частная вилла с бассейном в Равай, всего в 5 минутах езды от пляжа! Роскошная полностью м…
$475,000
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
✦ BOTANICA FORESTA – ЛЮКСОВАЯ ВИЛЛА ✦ Готовая 4-спальная премиум-вилла – Флагманский прое…
$1,35 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Тропическая вилла с частным бассейном в 500 м от пляжа Май Као за 14,9 млн бат   Совре…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 1
Новая готовая вилла в тропическом стиле с бассейном в Таланге, Пхукет   Роскошная прос…
$988,912
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
Новая современная вилла с бассейном и садом-патио в районе Таланг, Пхукет - 14,9 млн бат …
$482,000
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Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$341,077
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 5 комнат в Thalang, Таиланд
Дом 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Современный двухэтажный дом с 4 спальнями в районе Таланг по выгодной цене - 5,88 млн бат …
$182,505
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию современную роскошную виллу с нотами тайско-балийского стиля, р…
$595,448
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Дом 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Дом 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с 4 спальнями в 800 метрах от международной школы BIS на Пхукете   Про…
$788,690
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
✦ TRICHADA BREEZE – ВИЛЛА 22 ✦ Готовая роскошная вилла с частным бассейном и 4 спальнями — …
$1,11 млн
НДС
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Вилла 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 285 кв.м. Вилла находится в отличн…
$769,247
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Таунхаус 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Современные многоуровневые виллы в Лаяне, ПхукетУникальная коллекция современных 4-этажных в…
$1,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Камала, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Камала, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с бассейном в 600 метрах от пляжа Камала за 12,9 млн бат   Продается…
$399,000
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Дом 5 комнат в Ban Bang Ku, Таиланд
Дом 5 комнат
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Готовый двухэтажный дом недалеко от международной школы BISP на Пхукете Просторный дом по…
$211,265
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Дом 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Дом 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом рядом с международной школой HeadStart за 16.31 млн бат! Современный двух…
$515,951
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Таунхаус 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус с бассейном на Банг Тао - 8.95 млн бат 🔥 Новый проект| Pre-sale! 🔥 …
$277,705
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Вилла 5 комнат в Thalang, Таиланд
Вилла 5 комнат
Thalang, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
✦ BOTANICA FORESTA ✦ Готовая 4-спальная премиум-вилла  ★★★ ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ И ЭКС…
$1,38 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
🏡 Zenithy Pool Villa — возможность перепродажи ✨ Завершенная 2-этажная вилла - готов к перее…
$691,354
НДС
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Вилла 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Вилла 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 988 м²
Количество этажей 1
Прeдлагaем к покупкe дизайнерскую виллу в рaйонe Вang Тaо / Lagunа, выпoлненную в тpoпичecкo…
$1,93 млн
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Вилла 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Инвестируйте в уникальную виллу с частным бассейном и потрясающим дизайном в одном из самых …
$470,228
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Типы недвижимости в Пхукете

виллы
таунхаусы
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

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