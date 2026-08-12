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Дома около гольф-клуба в Пхукете, Таиланд

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Пхукет
34
Чонг Тале
755
Си Сунтон
246
Равай
241
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Готовый трехуровневый дом с 4 спальнями в районе Кату-Патонг за 15,9 млн бат   Продает…
$477,440
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Агентство
Undersun Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус на берегу моря в районе Лаян за 35 млн бат   Продается двухэтажный …
$1,05 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
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Realting.com
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Типы недвижимости в Пхукете

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
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