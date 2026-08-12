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Таунхаусы в Пхукете, Таиланд

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Чонг Тале
42
Си Сунтон
3
Равай
3
Теп Красатти
3
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58 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Предлaгаем к покупке тaунхаус в прeстижнoй курopтнoй зонe Вang Тao / Laguna (Пxукет, Тайлaнд…
$513,809
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$316,555
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Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$341,077
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Таунхаус 2 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый проект вилл и таунхаусов в престижном районе Бангтао с инфраструктурой для жизни, стар…
$274,000
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Таунхаус 6 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 6 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Современные многоуровневые виллы в Лаяне, ПхукетУникальная коллекция современных 4-этажных в…
$1,10 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 541 м²
Количество этажей 5
Всего 8 брендированных резиденций от Banyan Tree, расположенных прямо на песчаном пляже Bang…
$3,97 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус с бассейном на Банг Тао - 8.95 млн бат 🔥 Новый проект| Pre-sale! 🔥 …
$277,705
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Таунхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Проект расположен всего в нескольких минутах от пляжей Банг-Тао и Лаян, Boat Avenue, Porto d…
$363,000
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Таунхаус 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус на севере Пхукета, в тихом зелёном районе рядом с пляжем Най Янг и наци…
$190,000
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Таунхаус 3 комнаты в Равай, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Проект расположен на юге острова Пхукет, в тихом районе Раваи, в окружении живописных гор, в…
$274,000
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Таунхаус 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус на берегу моря в районе Лаян за 35 млн бат   Продается двухэтажный …
$1,05 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус с бассейном в Раваи, Пхукет всего за 9,75 млн бат    Старт продаж…
$293,072
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Таунхаус 3 комнаты в Thalang, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Новые семейные виллы и таунхаусы площадью 158–172 м² рядом с UWC Thailand, стоимостью от 9,5…
$291,000
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Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$309,640
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Таунхаус в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус
Чонг Тале, Таиланд
Современный двухэтажный таунхаус площадью 74 кв.м с частным бассейном, полностью меблированн…
$261,382
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Стильный двухэтажный таунхаус в районе Bang Tao. Это формат для тех, кто ищет уединение част…
$275,219
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Готовый таунхаус с бассейном в престижном районе Лагуна за 8,5 млн бат Об объекте Совр…
$271,000
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Таунхаус 4 комнаты в Равай, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Первый этаж выходит в парк и всего в нескольких метрах от пляжа Най Харн – признанного 8-м л…
$337,000
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Проект включает всего 30 резиденций с частными бассейнами, современными планировками и возмо…
$367,000
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Таунхаус 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Бутик-проект на 18 юнитов с частными бассейнами и инфраструктурой курортного уровня в районе…
$321,000
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Таунхаус в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$521,830
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$321,300
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Таунхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус с бассейном в районе Лагуны всего за 11,85 млн бат!   Ваша личная…
$367,688
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Таунхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
Kahli Terraces — эксклюзивный проект из всего 8 современных трехэтажных резиденций в престиж…
$366,000
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 281 м²
Этаж 2/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$676,988
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Таунхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 7/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Старт продаж в 20 числах окт…
$523,901
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$297,070
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$340,113
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Таунхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$325,390
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Таунхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Таунхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех…
$303,305
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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