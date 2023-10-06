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Дома с видом на море в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
1874
Кату
10
Кхок Клой
10
Патонг
8
330 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 507 м²
RESALE. Just above Kata Bay, with stunning views over sandy beaches and the ocean beyond, su…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
RESALE. Set high on this exclusive estate, offering stunning views of the luxurious landscap…
€689,881
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
RESALE. On a hill hidden behind 3 metre walls and overlooking Patong Bay, close enough to fu…
€769,136
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Первоклассный таунхаус жилом комплексе Kata Top View, расположенный в районе Карон. В апарта…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 74 121 м²
RESALE. Price reduced from THB118M to THB98.5M! Luxury island living in a stunning villa wit…
€2,53 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Наши дома предоставляют доступ к различным видам обучения, включая мед курсы, спа-процедуры,…
€228,652
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 301 м²
Количество этажей 1
📊 Отличный вариант недвижимости для жизни или сдачи в аренду на Пхукете 🌊 Комплекс частны…
€183,544
Вилла 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла на Банг Тао - это идеальное место для тех, кто ищет уединенный и комфортабельный отдых…
€590,990
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 850 м²
RESALE. Three separate villas within a 2,400 sqm plot within a tranquil hillside estate, ove…
€2,04 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 602 м²
OFFPLAN. An authentic hi-end tropical living experience combining a unique modern villa desi…
€1,41 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 60 736 м²
OFFPLAN. Boasting a view of the sea, nestled in serene solitude, unobstructed and unseen by …
€1,19 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 731 м²
Представленная вилла– это жемчужина Пхукета. Она воплощает в себе красоту архитектуры, место…
€1,30 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Бан Ката, Таиланд
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 847 м²
Великолепная вилла, расположенная на вершине холма на западном побережье Пхукета. С нее откр…
€2,37 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 350 м²
RESALE. A magnificent oceanfront villa offering uninterrupted and spectacular views of the A…
€6,73 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 005 м²
RESALE. Отличная и безупречная вилла с видом на запад с бассейном с обширным видом на море, …
€2,26 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 080 м²
Новый современный проект представляет собой комплекс из восьми изысканных роскошных вилл, ид…
€2,86 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 656 м²
Новый проект от застройщика элитной недвижимости, представляет собой шесть частных вилл расп…
€1,04 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 656 м²
Новый проект от застройщика элитной недвижимости, представляет собой шесть частных вилл расп…
€1,10 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Патонг, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 460 м²
Этаж 3
Это уникальный пляжный дом с современным дизайном, расположенный на холме Калим прямо у моря…
€2,56 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Роскошный пентхаус с двумя спальнями в элитном комплексе станет прекрасным местом для прожи…
€1,11 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 5
Уникальные апартаменты площадью 386 кв.м на холме около пляжа Сурин. Будучи частью престижно…
€1,52 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 186 м²
Уникальные апартаменты площадью 186 кв.м на холме около пляжа Сурин. Будучи частью престижно…
€634,000
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 974 м²
Приглашаем вас познакомиться с вашим потенциальным идеальным домом на острове Пхукет. Этот н…
€2,33 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 113 м²
RESALE. На мысе на восточном побережье, одном из самых живописных мест на острове, откуда от…
€817,637
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 713 м²
OFFPLAN. Элегантные и роскошные дома на безмятежной вершине холма с видом на море на западно…
€1,78 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Виллы, расположенные на западной стороне холма и окруженные национальным парком, предлагают …
€700,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Виллы, расположенные на западной стороне холма и окруженные национальным парком, предлагают …
€1,48 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 580 м²
Виллы, расположенные на западной стороне холма и окруженные национальным парком, предлагают …
€1,17 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 129 м²
Новый проект, состоящий из ультрароскошных вилл с бассейнами, уникально расположен на склоне…
€3,01 млн

Типы недвижимости в Провинция Пхукет

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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