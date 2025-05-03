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Дома с гаражом в Пхукете, Таиланд

Пхукет
35
Чонг Тале
777
Равай
369
Си Сунтон
217
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24 объекта найдено
Дом 2 спальни в Си Сунтон, Таиланд
Дом 2 спальни
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Откройте для себя свой дом мечты в Таланге! Этот светлый и просторный дом предлагает 140 …
$95,077
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене в …
$96,090
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Вилла в Кату, Таиланд
Вилла
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
? Продается вилла с бассейном! Представляем двухэтажную виллу с бассейном в охраняемом ко…
$542,131
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Дом 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Дом 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Добро пожаловать в уютное жилье в самом сердце Чалонга, Пхукет. Этот завершенный в январе 20…
$143,049
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
? Вилла Suksan в продаже! Тайская Балийская вилла с 2 спальнями и бассейном между Чалонго…
$328,241
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
? Роскошная вилла с 4 спальнями и бассейном в комплексе Botanica Modern Loft I Откройте д…
$1,02 млн
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная и светлая вилла с бассейном недалеко от набережной Равай - настоящий жемчужина. Ра…
$614,988
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Отличный дом для вашей семьи Добро пожаловать в этот роскошный дом, где каждая деталь соз…
$410,714
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Таунхаус в Пхукет, Таиланд
Таунхаус
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
? Исключительный дом в продаже! ? Откройте для себя воплощение комфорта в этом просторном…
$191,723
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Таунхаус в Wichit, Таиланд
Таунхаус
Wichit, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
? Расположенный в районе с развитой инфраструктурой, этот просторный дом с 3 спальнями предл…
$103,621
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Таунхаус в Патонг, Таиланд
Таунхаус
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляем вам эту великолепную виллу, расположенную в самом центре Патонга, которая распо…
$265,545
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Дом 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя привлекательность этого просторного городского дома с огороженной территор…
$75,262
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Таунхаус в Кату, Таиланд
Таунхаус
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
? Продается стильный трехуровневый дом в Кату,Пхукет Представляем вашему вниманию стильны…
$183,314
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Вилла в Кату, Таиланд
Вилла
Кату, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Представляем вашему вниманию новую виллу с бассейном, расположенную в прекрасной локации ряд…
$1,24 млн
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
? Продается дом Представляем вам очаровательный дом площадью 70 кв.м по невероятной цене …
$95,748
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в этот привлекательный дом, предлагающий достаточно пространства и комфорта…
$162,923
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Дом 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в очарование этого недавно отремонтированного таунхауса, доступного по отличной …
$75,212
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Дом 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
? Расположен в районе с развитой инфраструктурой. Всего 15 минут на транспорте до центра гор…
$95,197
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Дом 3 спальни в Са Кху, Таиланд
Дом 3 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя уют этого просторного дома с частным бассейном всего в шаге от пляжа Най Я…
$372,167
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Таунхаус в Равай, Таиланд
Таунхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом с бассейном в продаже! Просторный двухэтажный дом удобно расположен рядом с междунаро…
$370,381
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Вилла 4 комнаты в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nai Trok, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
ВИЛЛЫ НА ПХУКЕТЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ! Комплекс из 35 вилл в стиле модерн с бассейном, …
$467,243
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Вилла в Си Сунтон, Таиланд
Вилла
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту просторную виллу, удобно расположенную недалеко от аквапарка Blue Tree…
$437,044
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Дом 3 спальни в Па Хлок, Таиланд
Дом 3 спальни
Па Хлок, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя просторный дом недалеко от важного перекрестка на севере Пхукета - памятни…
$137,244
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Таунхаус в Си Сунтон, Таиланд
Таунхаус
Си Сунтон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Уютный дом в районе Чернг Талей. ⬩ 2 спальни   ⬩ 2 ванные комнаты   ⬩ Кухня   ⬩ 1 парк…
$94,300
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Типы недвижимости в Пхукете

виллы
таунхаусы
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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