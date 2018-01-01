Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €42,736

Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Vip Great Hill – новый проект от застройщика Vip Thailand. Проект расположен на пляже Най Янг, Пхукет, где пейзажи прекрасны, жизнь нетороплива и полна тайской атмосферы. Он находится всего в 5 минутах езды от аэропорта и 900 метрах от пляжа. Инфраструктура: В Vip Great Hill к услугам проживающих предоставляется: – Лобби и ресепшен; – Бассейн; – Детский бассейн; – Сад на крыше; – Современный тренажёрный зал; – Парковка; – Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Расположение: Vip Great Hill находится в 900 м от пляжа Най Янг. В шаговой доступности от магазинов 7/11 и Familymart. Для удобства проживающих будет курсировать шатлбас до моря. Рядом с проектом находится множество баров и ресторанов с интернациональной кухней. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!