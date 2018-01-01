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Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€872,863
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы в балийском стиле с бассейнами, террасами, садами и гаражами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с международной школой, пляжем Лаян, полем для гольфа, пляжным клубом, рынком и аэропортом.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€872,863
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