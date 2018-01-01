Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд

Предлагаются просторные виллы и таунхаусы.
Каждый дом имеет собственный сад, где возможно строительство бассейна.
Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами.
Расположение и объекты поблизости
Международный аэропорт Пхукета - 20 минут езды
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Vip Great Hill – новый проект от застройщика Vip Thailand. Проект расположен на пляже Най Янг, Пхукет, где пейзажи прекрасны, жизнь нетороплива и полна тайской атмосферы. Он находится всего в 5 минутах езды от аэропорта и 900 метрах от пляжа.
Инфраструктура:
В Vip Great Hill к услугам проживающих предоставляется:
– Лобби и ресепшен;
– Бассейн;
– Детский бассейн;
– Сад на крыше;
– Современный тренажёрный зал;
– Парковка;
– Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Расположение:
Vip Great Hill находится в 900 м от пляжа Най Янг. В шаговой доступности от магазинов 7/11 и Familymart. Для удобства проживающих будет курсировать шатлбас до моря. Рядом с проектом находится множество баров и ресторанов с интернациональной кухней.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! City Garden Tower - это яркий кондоминиум в центре Паттайи от компании Global Top Group.
Проект представляет собой потрясающее 30 этажное здание, состоящее из 465 апартаментов различной планировки.
ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
- Студия (от 24 кв.м)
- 1 спальня (35-44 кв.м)
- 2 спальни (от 70 кв.м)
Квартиры сдаются с чистовой дизайнерской отделкой.
Комплектация «под ключ» содержит: проведенную электрику и установленные розетки, кондиционеры, сантехника, встроенная мебель, оборудованная кухонная зона (гарнитур, столешница, электроплита, вытяжка, раковина).
На третьем этаже комплекса расположен большой бассейн с водными горками, выделенной детской зоной. На этом же этаже располагается ресторан и бар.
Оборудована детская площадка. Пространство вокруг наполнено красивым тропическим озеленением.
Важно отметить многоуровневую зону паркинга, занимающую несколько этажей внутри комплекса.
Дорога до моря составит всего 1 200 метров!
Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности.
УДОБСТВА:
- Рестораны на территории
- Автостоянка
- Рецепция
- Бассейн
- Бар
- Крытая игровая площадка
- Гимнастический зал
- Сауна
- Сад
- Фитнес-центр
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение
- Прачечная
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!