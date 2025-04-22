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Жилой комплекс Комплекс из двух меблированных таунхаусов с бассейнами, Маенам, Самуи, Таиланд

Мэнам, Таиланд
от
$198,220
;
5
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20823
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385024
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Мэнам

О комплексе

Предлагаются таунхаусы с бассейнами и парковочными местами.

Оплата.

Подписание договора - 40%

Строительство - 55%

Сдача - 5%

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Водонагреватель
  • Система фильрации
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе популярного пляжа Маенам.

Местонахождение на карте

Мэнам, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс из двух меблированных таунхаусов с бассейнами, Маенам, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$198,220
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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