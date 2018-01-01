Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд

В проекте 173 апартамента: 112 студий и 61 апартамент с 2 спальнями, 3 бассейна с панорамным видом, 3 бара у бассейна, ресторан и кафе, спортзал.

В каждой квартире есть собственная терраса c видом на море или горы. В некоторых есть бассейны.

Программа фиксированной доходности: 7% на 5 лет (при 100%оплате), на 3 года (при оплате в рассрочку) с возможностью собственного проживания до 30 дней в году (доходность начисляется сразу после 100% оплаты).

Программа Rental Pool: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании (расходы на доле УК). Для тех, кто хочет сочетать инвестицию с собственным проживанием. Доход после сдачи комплекса.

Рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 100 000 THB.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние до пляжа Карон - 650 метров, до пляжа Ката – 1,5км