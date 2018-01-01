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Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€92,739
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О комплексе

В проекте 173 апартамента: 112 студий и 61 апартамент с 2 спальнями, 3 бассейна с панорамным видом, 3 бара у бассейна, ресторан и кафе, спортзал.

В каждой квартире есть собственная терраса c видом на море или горы. В некоторых есть бассейны.

Программа фиксированной доходности: 7% на 5 лет (при 100%оплате), на 3 года (при оплате в рассрочку) с возможностью собственного проживания до 30 дней в году (доходность начисляется сразу после 100% оплаты).

Программа Rental Pool: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании (расходы на доле УК). Для тех, кто хочет сочетать инвестицию с собственным проживанием. Доход после сдачи комплекса.

Рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 100 000 THB.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние до пляжа Карон - 650 метров, до пляжа Ката – 1,5км

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€92,739
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Эксклюзивный кондоминиум в 30 метрах до пляжа. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды. 4500 КВ.М. ИНФРАСТРУКТУРЫ Шоппинг-центр, супермаркет, спортивный комплекс и тренажерный зал, 3 бассейна с панорамным видом на море, батутный центр, школа и детский сад Уникальная концепция проекта делает его точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона. В комплексе 25 вилл премиального класса, премиум кондоминиум на 140 и 60 апартаментов. Фиксированный доход 7% на 5 лет (только на апартаменты типа D) начисляется через 30 дней после полной оплаты. Собственное использование: 15 дней в высокий сезон или 30 дней в низкий. Программа Rental Pool на остальные юниты – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. РАВАИ Преимущества локации: Самый большой округ Пхукета Расположен на юге острова Популярен у экспатов и зимовщиков Удобная транспортная доступность Пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи 5 км до пирса Чалонг 40 км до  международного Аэропорта  ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Шоппинг-центр: продовольственный супермаркет и детский супермаркет Спортивный комплекс и тренажерный зал Теннисный корт 3 общих бассейна с панорамным видом на море Частная международная школа (программа Cambridge) Частный детский сад Детский развлекательный парк и батутный центр Клиника профессионального омоложения Рестораны и британский паб SPA и косметология Подземный паркинг
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