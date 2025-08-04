  1. Realting.com
  Жилой комплекс Pristine Park 3 

Жилой комплекс Pristine Park 3 

Таиланд
от
$54,500
BTC
0.6482667
ETH
33.9784268
USDT
53 883.3055678
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
ID: 32629
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Pristine Park 3 (Dusit Grand Park 3) - новостройка резортного типа, расположена в 1700 метрах от очаровательного обновлённого 6-километрового пляжа Джомтьен.  Ультрасовременный комплекс состоит из 6 зданий по 8 этажей в окружении тропических садов и множества бассейнов с зонами отдыха.

Для удобства проживающих несколько раз до пляжа в день будет курсировать шатл.

 

Общее количество квартир в проекте 1 300 и предлагается к продаже 3 типа планировки: студия, с 1 спальней и 2 спальнями. На этапе строительства возможно объединение квартир в более просторные апартаменты.

 

Квартиры сдаются с дизайнерской отделкой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонным гарнитуром, сантехникой. Заезжай и живи.

Инфраструктура предлагает все необходимое для комфортного проживания:

 

 • Здание А: Лобби, магазин, бассейн, детский бассейн.

 • Здание В: Сауна и парная, павильон для отдыха, бассейн с джакузи, детский бассейн.

 • Здание С: Клубный дом с фитнес центром, ресепшен, игровая комната, стимутор для игры в гольф, детская игровая комната, коворкинг, библиотека, комната для переговоров, бассейн с джакузи, детский бассейн.

 • Здание D: Сауна и парная, павильон для отдыха, бассейн с джакузи, детский бассейн.

 • Здание Е: Клубный дом с фитнес центром, бассейн с джакузи, детский бассейн.

 • Здание F: Павильон для отдыха, бассейн с джакузи, детский бассейн.

 

 

Система платежей

 

 • Депозит 50 000 (1 спальня) или 100 000 бат (2 спальни)

 • 30% контрактный платеж в течение 15 дней

 • 30% рассрочка до окончания строительства, 30 платежей (на 2,5 года)

 • 40% при получении ключей

Бесплатная парковка, охрана и видеонаблюдение 24\7, услуги прачечной и уборки квартир, шатл бас до пляжа. Бронирование и покупка онлайн. Юридическое сопровождение сделки бесплатно до получения вами ключей. Подписание контракта с застройщиком возможно удаленно из РФ. Начало строительства 2024 год. Окончание строительства 2028 год.

 

Дополнительные платежи :

 

• Амортизационный фонд: 500 бат / 1 кв. м. (разовый платеж).

 • Ежегодная плата за обслуживание 40 бат за кв. метр в месяц.

 • Установка счетчиков на свет и воду за счет покупателя.

 • Оплата налога в Земельном департаменте за счет покупателя 1% от стоимости.

 

Бесплатная парковка, охрана и видеонаблюдение 24\7, услуги прачечной и уборки квартир, шатл до пляжа. Бронирование и покупка онлайн. Юридическое сопровождение сделки бесплатно до получения вами ключей. Подписание контракта с застройщиком возможно удаленно. Начало строительства 2024 год. Окончание строительства 2028 год.

 

Местонахождение на карте

Таиланд

