Жилой комплекс Pristine Park 3 

Pristine Park 3 (Dusit Grand Park 3) - новостройка резортного типа, расположена в 1700 метрах от очаровательного обновлённого 6-километрового пляжа Джомтьен. Ультрасовременный комплекс состоит из 6 зданий по 8 этажей в окружении тропических садов и множества бассейнов с зонами отдыха.

Для удобства проживающих несколько раз до пляжа в день будет курсировать шатл.

Общее количество квартир в проекте 1 300 и предлагается к продаже 3 типа планировки: студия, с 1 спальней и 2 спальнями. На этапе строительства возможно объединение квартир в более просторные апартаменты.

Квартиры сдаются с дизайнерской отделкой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонным гарнитуром, сантехникой. Заезжай и живи.

Инфраструктура предлагает все необходимое для комфортного проживания:

• Здание А: Лобби, магазин, бассейн, детский бассейн.

• Здание В: Сауна и парная, павильон для отдыха, бассейн с джакузи, детский бассейн.

• Здание С: Клубный дом с фитнес центром, ресепшен, игровая комната, стимутор для игры в гольф, детская игровая комната, коворкинг, библиотека, комната для переговоров, бассейн с джакузи, детский бассейн.

• Здание D: Сауна и парная, павильон для отдыха, бассейн с джакузи, детский бассейн.

• Здание Е: Клубный дом с фитнес центром, бассейн с джакузи, детский бассейн.

• Здание F: Павильон для отдыха, бассейн с джакузи, детский бассейн.

Система платежей

• Депозит 50 000 (1 спальня) или 100 000 бат (2 спальни)

• 30% контрактный платеж в течение 15 дней

• 30% рассрочка до окончания строительства, 30 платежей (на 2,5 года)

• 40% при получении ключей

Бесплатная парковка, охрана и видеонаблюдение 24\7, услуги прачечной и уборки квартир, шатл бас до пляжа. Бронирование и покупка онлайн. Юридическое сопровождение сделки бесплатно до получения вами ключей. Подписание контракта с застройщиком возможно удаленно из РФ. Начало строительства 2024 год. Окончание строительства 2028 год.

Дополнительные платежи :

• Амортизационный фонд: 500 бат / 1 кв. м. (разовый платеж).

• Ежегодная плата за обслуживание 40 бат за кв. метр в месяц.

• Установка счетчиков на свет и воду за счет покупателя.

• Оплата налога в Земельном департаменте за счет покупателя 1% от стоимости.

