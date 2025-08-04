Жилой комплекс EDEN RESIDENCES

Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао! Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт. Рассрочка! В 50 метрах от пляжа! Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная, парковка, ресторан, безопасность, магазин Sky-гостиная, плавательный бассейн, зона для занятий йогой. Расположение: - аэропорт всего в 30 минутах езды на машине; - Лагуна Пхукет, 5 мин. езды на машине; - детский парк водных развлечений Blue Tree Kids, 15 мин. на машине; - Британская Международная школа, 20 мин. на машине; - Торговый Центр Флореста, 30 мин. на машине; - Больница Бангкока, 30 мин. на машине. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!