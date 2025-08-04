  1. Realting.com
  Жилой комплекс EDEN RESIDENCES

Жилой комплекс EDEN RESIDENCES

Чонг Тале, Таиланд
от
$259,845
;
7
ID: 20893
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.08.2024

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Тип строения новостройки
    Монолитный
  Год сдачи
    2026
  Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао! Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт. Рассрочка! В 50 метрах от пляжа! Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная, парковка, ресторан, безопасность, магазин Sky-гостиная, плавательный бассейн, зона для занятий йогой. Расположение: - аэропорт всего в 30 минутах езды на машине; - Лагуна Пхукет, 5 мин. езды на машине; - детский парк водных развлечений Blue Tree Kids, 15 мин. на машине; - Британская Международная школа, 20 мин. на машине; - Торговый Центр Флореста, 30 мин. на машине; - Больница Бангкока, 30 мин. на машине. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

