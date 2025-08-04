Жилой комплекс EDEN RESIDENCES

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты кондоминиума EDEN RESIDENCES в престижном районе Банг Тао!
Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт.
Рассрочка!
В 50 метрах от пляжа!
Удобства: бар, видеонаблюдение, фитнес, сад, детская зона, гостиная, парковка, ресторан, безопасность, магазин
Sky-гостиная, плавательный бассейн, зона для занятий йогой.
Расположение:
- аэропорт всего в 30 минутах езды на машине;
- Лагуна Пхукет, 5 мин. езды на машине;
- детский парк водных развлечений Blue Tree Kids, 15 мин. на машине;
- Британская Международная школа, 20 мин. на машине;
- Торговый Центр Флореста, 30 мин. на машине;
- Больница Бангкока, 30 мин. на машине.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Местонахождение на карте
Чонг Тале, Таиланд
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно