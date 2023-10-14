ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Санта-Крус-де-Тенерифе
Дома
Дома с бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Adeje
46
Arona
32
San Miguel de Abona
7
Granadilla de Abona
4
Guia de Isora
4
Puerto de la Cruz
4
Сантъяго-дель-Тейде
3
Дом
Очистить
62 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
3
3
114 м²
Таунхаус в Суэньо-Асуль в районе Каяо Сальвахе с панорамным видом на океан и остров Ла Гомер…
€450,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
3
2
74 м²
Просторное одноэтажное бунгало с 2 спальнями в районе Сан Евгенио Альто, Коста Адехе в компл…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
2
395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Arona, Испания
4
2
102 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Чайофита в районе Коста дель Силенсио. Здесь приятн…
€155,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
3
80 м²
Вилла в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спа…
€429,500
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Adeje, Испания
3
81 м²
Вилла в тихом комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, …
€369,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Miraverde, Испания
3
150 м²
Таунхаус в Madroñal. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 3 ванных комнат, 3 террас, на од…
€366,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
3
81 м²
Просторная и светлая вилла в комплексе Sueño Azul в Кальяо Сальвахе. Состоит из просторной …
€343,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
3
81 м²
Состоит из просторной гостиной, кухни, 3 спален, 2 из которых апартаменты, 2 ванных комнат.…
€349,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
3
112 м²
Двухэтажная вилла в Мадроньяле с видом на океан. Состоит из гостиной, кухни, 3 спален, 2 ва…
€475,000
Рекомендовать
Дом 9 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
10
3
500 м²
Продается угловой дом, очень просторный. Дом расположен в районе Сан-Исидро, муниципалитет Г…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
4
3
180 м²
Великолепный таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе “Портоново” в Лос Кристи…
€689,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
133 м²
Продается дом в комплексе Oasis de Fañabé в районе Madroñal. Дом после капитального ремонта,…
€480,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Miguel de Abona, Испания
5
3
237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
€850,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с бассейном, с охраной
Arona, Испания
4
2
128 м²
Продается дуплекс апартамент в комплексе Санта-Ана в районе Коста-дель-Силенсио. Здесь прият…
€250,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
4
3
136 м²
Продается роскошный двухуровневый пентхаус с видом на 360°! Этот красивый пентхаус расположе…
€850,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
118 м²
Просторный дуплекс в Адехе в районе Эль Галеон на юге Тенерифе. Дуплекс с террасой и видом н…
€258,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
4
2
117 м²
Таунхаус в комплексе Balcon del Atlantico в Torviscas Alto. Комплекс расположен в 2 км от на…
€471,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
6
4
300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
2
113 м²
Таунхаус в комплексе Oasis Fañabe. Популярный район, в шаговой доступности от крупного торго…
€445,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Granadilla de Abona, Испания
4
2
176 м²
Продается бунгало в жилом комплексе Sotavento на юге Тенерифе, в нескольких метрах от пляжа …
€325,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
5
3
310 м²
Продается вилла 4 спальни на юге Тенерифе в Costa Аdeje, в районе Армениме. Это тихий городо…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
3
228 м²
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
5
4
468 м²
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
€2,95 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
2
2
80 м²
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
€260,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
4
3
250 м²
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах пешком от океана и 10 мину…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
3
2
260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
4
3
564 м²
Продается двухэтажная вилла в районе Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
4
5
500 м²
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
€683,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
2
2
70 м²
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
€175,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Типы недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе
виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы
Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL