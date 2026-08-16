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Дома с бассейном на Тенерифе, Испания

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Адехе
96
Арона
31
Лос-Кристианос
17
Сан-Мигель-де-Абона
7
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34 объекта найдено
Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
$635,626
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
$524,829
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$305,567
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DD CO DEDD CO DE
Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
$1,03 млн
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Дуплекс 1 спальня в Адехе, Испания
Дуплекс 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается апартамен-дуплекс в комплексе El Cortijo,  в самом центре Playa de Las Americas.  …
$256,583
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Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
$465,348
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TekceTekce
Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje.   Дом состоит из г…
$290,405
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Дуплекс 1 спальня в Miraverde, Испания
Дуплекс 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается апартамент-дуплекс  в жилом комплексе Colina Blanca в San Eugenio Alto.  1 спальня…
$160,948
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
$204,100
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
$402,369
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
$688,109
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Дуплекс 3 спальни в Urbanizacion El Guincho, Испания
Дуплекс 3 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Двухуровневый апартамент в комплексе Pueblo Primavera в Golf del Sur. На нижнем этаже распол…
$290,405
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Вилла в El Bebedero, Испания
Вилла
El Bebedero, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
В продаже роскошная вилла с потрясающими видами на океан и вулкан Тейде,расположенная на юге…
$583,143
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Дуплекс 5 спален в Miraverde, Испания
Дуплекс 5 спален
Miraverde, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Бунгало в комплексе Tegueste, San Eugenio Bajo. Гостиная, 4 спальни, 3 ванные комнаты, отдел…
$513,166
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Таунхаус в Адехе, Испания
Таунхаус
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
$670,615
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Дуплекс 2 спальни в Адехе, Испания
Дуплекс 2 спальни
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Великолепный дуплекс в жилом комплексе "Adeje Paradise", расположенный на Playa Paraiso – ра…
$303,235
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
$874,715
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Дуплекс 3 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 3 спальни
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
$305,567
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Вилла в Арона, Испания
Вилла
Арона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
$670,615
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal.  На первом этаже располож…
$348,720
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
$927,198
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
$810,569
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах  пешком от океана и 10 мину…
$991,344
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Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
$367,380
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
$851,389
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
$1,04 млн
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Вилла в Адехе, Испания
Вилла
Адехе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается новая современная  вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
$670,615
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Дуплекс 2 спальни в Арона, Испания
Дуплекс 2 спальни
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
В продаже прекрасный дуплекс, который располагается в комплексе Golf Resort, в зоне Los Cris…
$425,695
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Таунхаус в Miraverde, Испания
Таунхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
$425,695
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Дуплекс 2 спальни в Miraverde, Испания
Дуплекс 2 спальни
Miraverde, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается дуплекс в комплексе «Villas Fañabe» в Costa Adeje. Полностью отреставрированный, с…
$513,166
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Типы недвижимости на Тенерифе

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бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

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с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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