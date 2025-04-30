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Продажа домов с террасой на Тенерифе, Испания

Adeje
53
Arona
27
Los Cristianos
13
Granadilla de Abona
5
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3 объекта найдено
Вилла в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Dream Homes Tenerife представляет этот красивый дом на продажу в Варадеро, Пуэрто-де-Сантьяг…
$518,605
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Вилла в Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63 млн
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Дом 3 спальни в Arico, Испания
Дом 3 спальни
Arico, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
This beautiful 3-floor house boasts a spacious 190sqm of living space, complete with a large…
$398,863
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Типы недвижимости на Тенерифе

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

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