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Продажа домов с гаражом на Тенерифе, Испания

Adeje
53
Arona
27
Los Cristianos
13
Granadilla de Abona
5
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7 объектов найдено
Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
$748,524
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Вилла в Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63 млн
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Вилла в Miraverde, Испания
Вилла
Miraverde, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
$761,676
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Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$287,135
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Вилла 5 комнат в Miraverde, Испания
Вилла 5 комнат
Miraverde, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
$781,886
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Дом 3 спальни в Arico, Испания
Дом 3 спальни
Arico, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
This beautiful 3-floor house boasts a spacious 190sqm of living space, complete with a large…
$398,863
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Вилла в Adeje, Испания
Вилла
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
$2,87 млн
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Типы недвижимости на Тенерифе

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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