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Виллы с видом на горы в Мурсии, Испания

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Мурсия
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Лос-Алькасарес
174
Торре-Пачеко
122
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13 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 7 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Количество этажей 1
Фантастическая огромная вилла с большой террасой, просторным садом и частным бассейном, расп…
$518,965
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Вилла 3 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла 3 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Современные отдельные виллы с 2 и 3 спальнями и бассейном в Кондадо-де-Альхама, Мурсия Отдел…
$338,666
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Вилла 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Потрясающая вилла с частным бассейном, солнечной террасой на крыше и открытой планировкой в …
$372,309
НДС
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Вилла 4 комнаты в Мурсия, Испания
Вилла 4 комнаты
Мурсия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 282 м²
Виллы с эксклюзивным дизайном с 2, 3, 4 спальнями и потрясающим видом на природу в Мурсии Эт…
$588,268
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Вилла 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Потрясающая вилла с панорамными видами, частным бассейном и уютным внутренним двором, распол…
$380,266
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Вилла 4 комнаты в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Вилла 4 комнаты
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Современные отдельные виллы с 2 и 3 спальнями и бассейном в Кондадо-де-Альхама, Мурсия Отдел…
$404,593
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Фантастическая современная вилла с частным бассейном, террасой на крыше, красивыми видами на…
$498,869
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Вилла 4 комнаты в Масаррон, Испания
Вилла 4 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Потрясающая вилла с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенная рядо…
$368,744
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Вилла 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Блестящая вилла с бассейном, просторной террасой на крыше и частной парковкой, расположенной…
$359,708
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Вилла 3 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 3 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Фантастическая вилла с бассейном, расположенная внутри престижного курорта с пляжной лагуной…
$342,525
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Вилла 4 комнаты в Каравака де ла Крус, Испания
Вилла 4 комнаты
Каравака де ла Крус, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Фирменная вилла с деревенским традиционным архитектурным дизайном, частным бассейном и прост…
$331,069
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Вилла 5 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 5 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 447 м²
Количество этажей 1
Улучшенная современная вилла с расширенным садом, частным бассейном, большим подвалом и пано…
$883,730
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Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Фантастическая вилла с частным бассейном, террасой на крыше и открытой планировкой, располож…
$457,081
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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