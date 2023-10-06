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Испания
Жилая
Мурсия (автономная область)
Виллы
Виллы с видом на море в Мурсия (автономная область), Испания
Мурсия
62
Los Alcazares
58
San Pedro del Pinatar
54
San Javier
34
Torre Pacheco
28
Картахена
24
Bajo Guadalentin
16
Noroeste
10
Calasparra
8
Mazarron
8
Alhama de Murcia
7
Alto Guadalentin
7
Aguilas
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35 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Картахена, Испания
4
4
220 м²
2
Отдельные Виллы с Панорамным Видом на Море в Картахене на мысе Палос Картахена – муниципалит…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Los Alcazares, Испания
3
2
103 м²
Вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес, Мурсия Последний дом, доступный в этом роскошном…
€325,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
132 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Дома с 3 комнатами расположены на 2 этажах.…
€455,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
110 м²
Виллы на продажу в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия 9 домов с парковочным местом на участке. До…
€355,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
113 м²
Дуплекс в 100 м от моря в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия Второй этап жилой недвижимости, сост…
€405,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
2
100 м²
€325,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с гаражом, у моря, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
2
2
75 м²
Одиночные - семейные виллы в Рольдане, Мурсии, Коста Калиде. Роскошный комплекс односемейных…
€261,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с личным бассейном
Torre Pacheco, Испания
3
3
75 м²
Single-family villas in Roldán, Murcia, Costa Cálida A luxury complex of single-family homes…
€336,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
San Javier, Испания
3
3
115 м²
€399,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
220 м²
Виллы в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида Дома с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
€469,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Aguilas, Испания
3
2
203 м²
Виллы на продажу в Агилас, Мурсия, Коста Калида. Расположенный в привилегированном месте на …
€327,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Aguilas, Испания
3
2
203 м²
€305,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с ванной, с личным бассейном
San Javier, Испания
3
2
107 м²
€297,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с солярием
Los Alcazares, Испания
2
1
70 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€139,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
3
2
94 м²
Отдельный дом в Los Alcazares - Mar Menor. Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метра…
€225,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
109 м²
Таунхаусы рядом с морем в городе Santiago de la Ribera. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таун…
€315,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Картахена, Испания
3
2
155 м²
Отдельный дом в Mar de Cristal - Mar Menor. Отдельные виллы в Мар де Кристал (Картахена). Ег…
€345,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением
Los Alcazares, Испания
3
3
161 м²
Отдельный дом в Los Alcazares - Mar Menor. Роскошные виллы в Лос Алькасарес. Они состоят из …
€610,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Картахена, Испания
3
2
465 м²
Отдельный дом в La Manga del Mar Menor. Роскошная вилла в Ла Манга де Мар Менор с частной пр…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
128 м²
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
€325,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
103 м²
Виллы в Ло-Пагане. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни, террасы, сад…
€271,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
120 м²
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
€343,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
143 м²
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
€343,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
San Pedro del Pinatar, Испания
3
2
127 м²
Новые виллы у моря в Сантьяго де ла Рибера. У них есть большие сады, частный бассейн и парк…
€325,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
3
2
88 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€189,900
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
1
1
58 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€109,900
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
2
2
88 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€215,900
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
2
2
74 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€148,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Картахена, Испания
3
2
121 м²
Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, недалеко от моря в Мар-де-Кристал. Рядом с услуг…
€290,000
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Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Los Alcazares, Испания
3
3
167 м²
Вилла в современном стиле. 3 спальни, одна из них с собственной ванной комнатой, расположен…
€369,000
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Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания
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