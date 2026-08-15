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Виллы на берегу моря в Мурсии, Испания

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Мурсия
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Лос-Алькасарес
174
Торре-Пачеко
122
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17 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с ландшафтным садом, элементами уютного дома и частным бассейном, расположе…
$426,043
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Уютная современная вилла с частным бассейном, потрясающими видами на море и террасой на крыш…
$568,644
НДС
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Вилла 4 комнаты в Торре-Пачеко, Испания
Вилла 4 комнаты
Торре-Пачеко, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Привлекательная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим видом на …
$480,762
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Мы рады представить вам новый дом на продажу, на этот раз это вилла на продажу в Сан-Хавьер,…
$767,461
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Потрясающая современная вилла с частным бассейном, красивым видом на море и просторной терра…
$638,417
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Фантастическая современная вилла с частным бассейном, террасой на крыше, красивыми видами на…
$497,119
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Дом премиум-класса в Кабо-де-Палос - NP116059 5 спален, 3 ванные комнаты. Площадь ковра: 412…
$5,75 млн
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Роскошная угловая вилла с частным бассейном и большой террасой, расположенная в 100 метрах о…
$499,175
НДС
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Вилла 6 комнат в San Javier, Испания
Вилла 6 комнат
San Javier, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Роскошная вилла под ключ с частным бассейном и видом на море, расположенная в престижном рай…
$697,727
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Вилла 4 комнаты в Картахена, Испания
Вилла 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
Премиальная вилла с частным бассейном, садом и большой террасой, расположенная в 100 метрах …
$440,310
НДС
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Вилла 5 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 5 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Эксклюзивная вилла с большой террасой на крыше, панорамным видом на море и гольф, подвалом и…
$830,374
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Современная вилла с частным бассейном, большой террасой, садовой парковкой и потрясающим вид…
$673,159
НДС
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Вилла 5 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 5 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Великолепная вилла с частным бассейном, большой террасой, садом, подвалом и потрясающим видо…
$648,191
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Очаровательная современная вилла с частным бассейном, террасой на крыше и потрясающим видом …
$526,781
НДС
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
VIP класса VIlla в Кабо-де-Палос, 3 спальни, площадь 195 м2 - NP116056 3 спальни, 3 ванные к…
$2,79 млн
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Виллы с 3 спальнями на первой береговой линии в Лос-Алькасаресе с потрясающим видом на море …
$1,62 млн
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Вилла 4 комнаты в San Javier, Испания
Вилла 4 комнаты
San Javier, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
Красивая роскошная вилла с частным бассейном, видом на море и цокольным этажом, расположенна…
$598,751
НДС
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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