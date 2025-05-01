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Виллы с гаражом в Мурсии, Испания

Мурсия
82
Torre Pacheco
75
San Pedro del Pinatar
40
Los Alcazares
90
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56 объектов найдено
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
$252,638
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
VIP класса VIlla в Кабо-де-Палос, 3 спальни, площадь 195 м2 - NP116056 3 спальни, 3 ванные к…
$2,12 млн
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Villa with private pool in Los Alcázares, Murcia Last home available in this luxurious resid…
$354,397
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Villas for sale in San Javier, Murcia, Costa Cálida Three exclusive villas in a residential …
$1,25 млн
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Роскошная вилла недалеко от моря в Лос-Алькасарес, Коста-Калида, Испания - DS8138 3 спальни,…
$661,698
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Semi-detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida 18 homes on the second line of go…
$239,900
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 173 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 4 спальни, 173 м2 - DS118088 4 спальни, 4 ванные комнаты. К…
$688,817
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Комфортабельная вилла в Villamartin, 3 спальни, 152 м2 - IV5980 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$375,324
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Detached villas in Altaona Golf, Murcia, Costa Calida An exclusive residential located in Al…
$431,710
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Villas for sale in Altaona Golf, Murcia, Costa Cálida This type of villa has 2 bedrooms and …
$374,025
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$318,917
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Красивый дом в Лос-Алькасарес, до пляжа 1000 м - SGN8681 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$211,418
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Вилла в Aguilas, Испания
Вилла
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Виллы на продажу в Агилас, Мурсия, Коста Калида. Расположенный в привилегированном месте на …
$356,578
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Villas in Altaona Golf, Baños y Mendigo, Murcia All the homes in this residential area are l…
$943,242
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 585 м²
Великолепная роскошная вилла в Кабо-де-Палос, Мурсия. Расположен на скале Кала Медина, участ…
$4,91 млн
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Красивый дом у моря в Лос-Алькасарес, Коста Калида - DS2164 3 спальни, 3 ванные комнаты. Пло…
$710,512
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
$425,168
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$321,684
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Роскошный дом класса в Лос-Алькасарес - спальни DS119736 3, ванные комнаты 3. Площадь ковров…
$736,546
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Виллы в Сантьяго-де-ла-Рибера, Мурсия, Коста-Калида Дома с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
$511,423
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 3 спальни, 94 м2 - SGN2002 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ков…
$245,045
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Single-family villas in Roldán, Murcia, Costa Cálida A luxury complex of single-family homes…
$375,661
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$336,950
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Одиночные - семейные виллы в Рольдане, Мурсии, Коста Калиде. Роскошный комплекс односемейных…
$285,153
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Вилла в San Javier, Испания
Вилла
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Villas for sale in Santiago de la Ribera, Murcia 9 houses with parking space within the plot…
$387,111
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Semi-detached villas in Los Alcázares, Murcia A luxury complex consisting of 4 houses with p…
$356,251
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$463,443
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury Class Villa рядом с морем в Ла-Манге - AGI115520 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$515,256
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Вилла в Torre Pacheco, Испания
Вилла
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Villas for sale in Torre Pacheco, Murcia, Costa Calida Independent one-storey houses with a …
$272,613
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Вилла в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Detached villas in San Pedro del Pinatar, Murcia 8 detached villas with 3 bedrooms and 2 bat…
$365,302
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
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