Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Мурсия (автономная область)
  5. Виллы

Виллы с бассейном в Мурсия (автономная область), Испания

Мурсия
62
Los Alcazares
58
San Pedro del Pinatar
54
San Javier
34
Torre Pacheco
28
Картахена
24
Bajo Guadalentin
16
Noroeste
10
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Daya Nueva, Испания
Квартира 2 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Daya Nueva, Испания
Комнаты 2
Площадь 86 м²
Новое здание бунгало в Дая Нуэва С площадью 8630 м2 с 2872 м2 террасы и 2543 м2 солярия эти…
€241,560
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с личным бассейном в Валенсия, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с личным бассейном
Валенсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Великолепная вилла в Пунта Прима, Коста Бланка, Испания - AGI119432 4 спальни, 3 ванные комн…
€479,950
Квартира новое здание, с гаражом, с садом в Малага, Испания
Квартира новое здание, с гаражом, с садом
Малага, Испания
Площадь 57 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 245 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 385 000. […
€231,167
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Валенсия, Испания
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Великолепный недавно отремонтированный дом, расположенный в самом сердце исторического центр…
€298,872
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€210,706
Пентхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с частной парковкой в Барселона, Испания
Пентхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с частной парковкой
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 149 м²
Великолепный солнечный пентхаус с панорамным видом на город, Барселона. Дом общей площадью …
€939,637
Дом 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый дом в районе Пунта Прима, в городе Торревьеха. Жилой район, располож…
€426,731
Дом 4 спальни в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ТАУНХАУС В ELVIRA BAJATownhouse в нижней части Эльвирии, также известный как Ricmar, недалек…
€479,000
Дом 2 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Просторная и светлая вилла с панорамным видом на море и гору Puig Campana, расположенная в …
€481,425
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Валенсия, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Валенсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Современные апартаменты у моря в Пунта Прима, Коста Бланка - GD118805 3 спальни, 2 ванные ко…
€399,000
Вилла 3 спальни в Бенидорм, Испания
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ/ЗАБРОНИРОВАННАЯ - Продается вилла в частной урбанизации напротив отеля Meliá…
€347,227
Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€201,061

Параметры недвижимости в Мурсия (автономная область), Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти