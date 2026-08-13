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Дома с бассейном в Malaga, Испания

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Марбелья
1039
Эстепона
479
Сан-Педро-Алькантара
455
Фуэнхирола
105
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101 объект найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
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Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,88 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 433 м²
Для покупателей, которым важны приватность и более удобный для повседневной жизни формат нед…
$5,07 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Потрясающий таунхаус с огромной террасой на крыше, садом, частным бассейном и тренажерным за…
$835,435
НДС
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Вилла 6 комнат в Михас, Испания
Вилла 6 комнат
Михас, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 423 м²
Великолепная полностью меблированная угловая вилла с бесконечным бассейном, большими терраса…
$1,31 млн
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с общим бассейном, террасой и большим садом, расположенная рядом с полем для…
$926,972
НДС
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Вилла 4 комнаты в Михас, Испания
Вилла 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Роскошная вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом, тренажерным залом, SP…
$918,206
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и потрясающими панорамными видами, расположен…
$682,866
НДС
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Просыпаться с видом на поле для гольфа Las Brisas, видеть силуэт La Concha и ощущать тишину …
$6,97 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Фантастический угловой таунхаус с полностью оборудованной кухней, большими террасами, частны…
$682,369
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Роскошный таунхаус с огромной террасой, садом, общим бассейном и тренажерным залом, располож…
$1,03 млн
НДС
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Вилла 10 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 10 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 634 м²
Ультра-эксклюзивная вилла с двумя бесконечными бассейнами, потрясающей террасой на крыше, ча…
$3,70 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Современная элитная вилла с большим бассейном-инфинити, просторным садом и захватывающим вид…
$1,39 млн
НДС
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 408 м²
Познакомьтесь с Виллой Nerea — современной независимой виллой, расположенной в престижном пр…
$3,59 млн
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Великолепная вилла с общим бассейном, террасой и большим садом, расположенная рядом с полем …
$854,593
НДС
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 869 м²
Иногда решение о покупке недвижимости — это не просто покупка дома, а выбор того, как вы хот…
$8,13 млн
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Вилла 26 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 26 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 26
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 276 м²
Ультрароскошный особняк с крытыми и открытыми бассейнами и садами, расположенный на огромном…
$3,46 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 5 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Современный таунхаус с общим пейзажным бассейном, большими террасами, частным садом и потряс…
$1,07 млн
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Возвышенный таунхаус с просторными террасами и бассейном, расположенный в гольф-курорте, с д…
$734,309
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Фантастический таунхаус на берегу моря с просторными террасами, общим бассейном и частной па…
$468,537
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Потрясающий таунхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше и панорамны…
$688,046
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Изысканная роскошная вилла с большим бассейном, садом и видом на море, расположенная на голь…
$1,19 млн
НДС
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Дом 5 комнат в Михас, Испания
Дом 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Великолепная вилла с частным бассейном и потрясающими видами на море, расположенная в премиа…
$1,98 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Benalmadena, Испания
Вилла 8 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 344 м²
Количество этажей 2
Роскошная элитная вилла с большой террасой, частным бассейном и потрясающим видом на море, р…
$1,75 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 633 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла высокого класса с большой террасой, частным бассейном, тренажерным залом, ки…
$3,91 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 8 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 431 м²
Количество этажей 1
Современная элитная вилла с террасой на крыше, частным бассейном, тренажерным залом, кинозал…
$2,94 млн
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большим частным садом в эксклюзивном жилом комплексе с д…
$554,088
НДС
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Вилла 5 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 5 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 497 м²
Эксклюзивная вилла с традиционным дизайном с большим частным бассейном и просторной жилой пл…
$1,71 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Экстраординарная вилла с собственным пейзажным бассейном и видом на море в премиальном район…
$1,64 млн
НДС
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Вилла 7 комнат в Михас, Испания
Вилла 7 комнат
Михас, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Впечатляющая недавно построенная вилла с просторной террасой, частным бассейном и прекрасно …
$4,73 млн
НДС
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Типы недвижимости в Malaga

виллы
коттеджи
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таунхаусы
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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