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Коттеджи в Malaga, Испания

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14 объектов найдено
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом в Марбелья, Испания
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом
Марбелья, Испания
Площадь 180 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 800 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 850 000. […
€800,000
Коттедж с гаражом, с садом, с подвалом в Mijas, Испания
Коттедж с гаражом, с садом, с подвалом
Mijas, Испания
Площадь 122 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 260 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 499 000. […
€260,000
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом в Марбелья, Испания
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом
Марбелья, Испания
Площадь 298 м²
Nueva Promoción: Precios desde & евро; & Amp; NBSP; 1 602 000 гаста и евро; & Amp; NBSP; 1 9…
€1,60 млн
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 101 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 409 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 688 0…
€409,000
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Марбелья, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
Площадь 243 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 025 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 217 00…
€1,03 млн
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Марбелья, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
Площадь 307 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 699 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 749 0…
€699,000
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Марбелья, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
Площадь 412 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 1 495 950 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 8…
€1,50 млн
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 145 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 462 372 гаста & евро; & amp; nbsp; 532 0…
€462,372
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Benahavis, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Benahavis, Испания
Площадь 365 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 975 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 390…
€975,000
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 156 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 439 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 798 5…
€439,000
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 205 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 2 550 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 2 550 00…
€2,55 млн
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 166 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 580 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 590 000. […
€580,000
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Mijas, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Mijas, Испания
Площадь 181 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 598 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 598 000. […
€598,000
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом в Benalmadena, Испания
Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом
Benalmadena, Испания
Площадь 178 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 486 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 586 0…
€486,000

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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